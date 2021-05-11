7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?

Даже к расширенной заявке сборной России есть вопросы.

❓ Почему Гильерме не попал даже в резерв? Это вратарь «Локомотива», который весной побеждал всех подряд и почти не пропускал (матч с «Зенитом» – исключение). Последней игрой Гильерме в сборной остается матч с Сербией (0:5). Тогда Черчесов его публично поддержал, а потом просто перестал вызывать. Сам Гильерме хотел поездки на Евро – никаких травм у него нет.

❓ Сафонов пропускает по три гола за матч. Для сборной – норма? Сафонов играл с «Краснодаром» в Лиге чемпионов, но после травмы так и не нашел себя. Он провел за весну шесть матчей в РПЛ и пропустил в них 14 голов. В игре с «Ахматом» – пять, от «Сочи» и ЦСКА – по три. В этих играх Сафонов еще и ошибался, но в основную заявку сборной он попал.

❓ Сколько молодых игроков реально попадут на Евро? В сборную попал Арсен Захарян (17 лет). Сафонов (22), Мухин (19), Евгеньев (22), Самошников (23), Макаров (23) практически не мелькали даже в ротации сборной России. Некоторые из них еще остаются дебютантами, кто-то провел несколько минут за основу сборной. Сейчас все – в расширенном списке.