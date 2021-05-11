Россия
Евро-2020
Станислав Черчесов
Юрий Жирков
Матвей Сафонов
Федор Смолов
Гильерме
Андрей Мостовой
Артур Юсупов
Сочи
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#Россия #Евро-2020 #Федор Смолов #Станислав Черчесов #Андрей Мостовой #Гильерме #Матвей Сафонов #Сочи #Юрий Жирков #Артур Юсупов

7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?

3 часа назад

РФС

Сборная России опубликовала предварительную заявку на Евро-2020. Это расширенный список из 30 человек, к которым добавлены еще семь резервистов. Мы подробно разобрали состав сборной России в отдельном материале. Полный список из 30 человек – на фото ниже. Резервисты: Максименко, Чистяков, Смольников, Газинский, Лесовой, Мирзов, Смолов.

твиттер сборной России

Даже к расширенной заявке сборной России есть вопросы.

Почему Гильерме не попал даже в резерв? Это вратарь «Локомотива», который весной побеждал всех подряд и почти не пропускал (матч с «Зенитом» – исключение). Последней игрой Гильерме в сборной остается матч с Сербией (0:5). Тогда Черчесов его публично поддержал, а потом просто перестал вызывать. Сам Гильерме хотел поездки на Евро – никаких травм у него нет.

Сафонов пропускает по три гола за матч. Для сборной – норма? Сафонов играл с «Краснодаром» в Лиге чемпионов, но после травмы так и не нашел себя. Он провел за весну шесть матчей в РПЛ и пропустил в них 14 голов. В игре с «Ахматом» – пять, от «Сочи» и ЦСКА – по три. В этих играх Сафонов еще и ошибался, но в основную заявку сборной он попал.

Сколько молодых игроков реально попадут на Евро? В сборную попал Арсен Захарян (17 лет). Сафонов (22), Мухин (19), Евгеньев (22), Самошников (23), Макаров (23) практически не мелькали даже в ротации сборной России. Некоторые из них еще остаются дебютантами, кто-то провел несколько минут за основу сборной. Сейчас все – в расширенном списке.

РФС

Жирков – незаменимый игрок для сборной России? В 2021 году он сыграл в «Зените» меньше минут (92), чем в двух играх за сборную (114). В сборной Жирков выходил в основе на два весенних матча квалификации ЧМ. В «Зените» за 2021 год была одна игра Кубка России с выходом в основе и появление на замену в матче с «Уфой».

Почему Смолов остался в резерве, а Черчесов берет трех одинаковых форвардов? Дзюба, Соболев, Заболотный – это все об одном. Фактурные форварды, которые хорошо борются. Смолов – игрок другого плана. Он провел яркую весеннюю часть сезона в «Локомотиве», где забил четыре гола и сделал два ассиста за восемь матчей. Для основы сборной этого оказалось мало.

Мостовой поедет на Евро, чтобы постоянно меняться? Андрей Мостовой уже дважды выходил на замену в сборной, а потом опять уходил на скамейку в том же матче (подробности – тут). Черчесов всегда объяснял такие замены тактикой. В «Зените» Мостовой тоже постоянно выходит на замену. За весь сезон он начинал в основе семь матчей РПЛ. И только раз вышел в старте весной.

«Сочи» удивляет в РПЛ, но в сборную попал только Заболотный. Как так? Всего один игрок вызван из команды, которая сенсационно борется за еврокубки до последнего тура. Джанаев травмирован, но есть и другие фееричные игроки. Артур Юсупов стал бомбардиром (7 голов), Тимофей Маргасов в какой-то момент был лучшим ассистентом в РПЛ (5).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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