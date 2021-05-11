Россия
Евро-2020
Роман Нойштедтер
Антон Миранчук
Гильерме
Александр Ерохин
Арсен Захарян
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#Россия #Евро-2020 #Гильерме #Роман Нойштедтер #Антон Миранчук #Александр Ерохин #Арсен Захарян

Состав России на Евро: 17-летний пацан, четыре игрока из Европы, нет Гильерме

2 часа назад

Официальный сайт РФС

Станислав Черчесов объявил состав сборной России на Евро-2020. Это расширенный набор игроков. Позже из него определится окончательная заявка России на турнир. Пока же в список вошли 30 футболистов и семь резервистов. Кого-то из них добавят к составу сборной России, если в этом будет необходимость. 

Откуда все эти игроки?

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин (Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Резервный список: Александр Максименко («Спартак»), Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»), Федор Смолов («Локомотив»).

твиттер «Динамо»

Как еще читать этот состав?

Семь игроков представляют «Зенит»: Лунев, Жирков, Караваев, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Дзюба.

Четыре футболиста играют в Европе: Кудряшов («Антальяспор»), Головин («Монако»), Миранчук («Аталанта»), Черышев («Валенсия»).

Самый молодой игрок – Арсен Захарян. 26 мая ему исполнится 18 лет.

Самый старший игрок – Юрий Жирков. Ему сейчас 37 лет.

Дебютанты сборной – Арсен Захарян («Динамо») и Денис Макаров («Рубин»).

Официальный сайт РФС

Кто из заметных игроков не попал в эти списки?

Гильерме. Основной вратарь «Локомотива». Весной помогал клубу во время победной серии, которая закончилась в игре с «Зенитом». До матча против «Зенита» команда пропустила пять голов за 2021 год, за эту игру – шесть. Гильерме был дисквалифицирован на два матча, когда показывал жесты фанатам «Спартака».

Последний матч Гильерме в составе сборной России – игра против Сербии (0:5). Она была в ноябре 2020 года. Потом основным вратарем России стал Антон Шунин. В апреле Гильерме говорил, что сам виноват в отсутствии вызова в сборную России: «Я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель».

Роман Нойштедтер. Один из любимых игроков Черчесова, которого тот постоянно вызывал в сборную. По Нойштедтеру все объяснимо: в 2021 году он потерял место в стартовом составе «Динамо». Чаще выходил на замену, а в матче с «Рубином» (0:2) привез гол. Тогда он неудачно откинул мяч на вратаря. Мы рассказывали об этом тут.

«Локомотив»

Антон Миранчук. Прямо сейчас Миранчук – главный запасной «Локомотива». Последний матч в основе «Локо» в РПЛ он провел еще в декабре 2020 года. Потом была одна игра без выхода на замену и сразу пять подряд – с появлениями во втором тайме. Черчесов упоминал Антона Миранчука, когда говорил о позолоченном активе.

Александр Ерохин. В первой половине сезона у Ерохина был период, когда он решал все ключевые матчи «Зенита». Осенью Ерохин выдал серию из четырех результативных матчей, но в 2021 году сел в запас. Выходил на последние минуты, а в основе на игру РПЛ впервые появился только против «Уфы». Когда «Зенит» уже официально стал чемпионом.

Что еще надо знать?

16 мая состоится заключительный тур РПЛ (все интриги – тут). Уже после него сборная России начнет подготовку к Евро-2020. Сборники из других чемпионатов приедут в расположение сборной позже. В Испании, Италии и Франции остается по три тура до конца чемпионатов.

20 мая – официальная дата старта подготовки к Евро-2020. Тогда команда соберется в Новогорске. Перед чемпионатом Европы Россия проведет два товарищеских матча. 1 июня будет игра Польши и России, 5 июня – матч с Болгарией.

С 22 по 31 мая сборная России проведет сбор в Австрии. Уже после него она покажет окончательную заявку на Евро-2020. На этом турнире она расширена до 26 человек – так сделано из-за пандемии коронавируса. Если игрок заболеет, до первой игры на Евро его можно заменить.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, два из них – с участием сборной России. Она сыграет на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Только игра с датчанами пройдет в Копенгагене.

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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