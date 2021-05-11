Состав России на Евро: 17-летний пацан, четыре игрока из Европы, нет Гильерме

Кто из заметных игроков не попал в эти списки?

Гильерме. Основной вратарь «Локомотива». Весной помогал клубу во время победной серии, которая закончилась в игре с «Зенитом». До матча против «Зенита» команда пропустила пять голов за 2021 год, за эту игру – шесть. Гильерме был дисквалифицирован на два матча, когда показывал жесты фанатам «Спартака».

Последний матч Гильерме в составе сборной России – игра против Сербии (0:5). Она была в ноябре 2020 года. Потом основным вратарем России стал Антон Шунин. В апреле Гильерме говорил, что сам виноват в отсутствии вызова в сборную России: «Я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель».

Роман Нойштедтер. Один из любимых игроков Черчесова, которого тот постоянно вызывал в сборную. По Нойштедтеру все объяснимо: в 2021 году он потерял место в стартовом составе «Динамо». Чаще выходил на замену, а в матче с «Рубином» (0:2) привез гол. Тогда он неудачно откинул мяч на вратаря. Мы рассказывали об этом тут.