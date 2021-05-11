Состав России на Евро: 17-летний пацан, четыре игрока из Европы, нет Гильерме
Станислав Черчесов объявил состав сборной России на Евро-2020. Это расширенный набор игроков. Позже из него определится окончательная заявка России на турнир. Пока же в список вошли 30 футболистов и семь резервистов. Кого-то из них добавят к составу сборной России, если в этом будет необходимость.
Откуда все эти игроки?
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин (Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).
Форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
Резервный список: Александр Максименко («Спартак»), Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»), Федор Смолов («Локомотив»).
Как еще читать этот состав?
Семь игроков представляют «Зенит»: Лунев, Жирков, Караваев, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Дзюба.
Четыре футболиста играют в Европе: Кудряшов («Антальяспор»), Головин («Монако»), Миранчук («Аталанта»), Черышев («Валенсия»).
Самый молодой игрок – Арсен Захарян. 26 мая ему исполнится 18 лет.
Самый старший игрок – Юрий Жирков. Ему сейчас 37 лет.
Дебютанты сборной – Арсен Захарян («Динамо») и Денис Макаров («Рубин»).
Кто из заметных игроков не попал в эти списки?
Гильерме. Основной вратарь «Локомотива». Весной помогал клубу во время победной серии, которая закончилась в игре с «Зенитом». До матча против «Зенита» команда пропустила пять голов за 2021 год, за эту игру – шесть. Гильерме был дисквалифицирован на два матча, когда показывал жесты фанатам «Спартака».
Последний матч Гильерме в составе сборной России – игра против Сербии (0:5). Она была в ноябре 2020 года. Потом основным вратарем России стал Антон Шунин. В апреле Гильерме говорил, что сам виноват в отсутствии вызова в сборную России: «Я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель».
Роман Нойштедтер. Один из любимых игроков Черчесова, которого тот постоянно вызывал в сборную. По Нойштедтеру все объяснимо: в 2021 году он потерял место в стартовом составе «Динамо». Чаще выходил на замену, а в матче с «Рубином» (0:2) привез гол. Тогда он неудачно откинул мяч на вратаря. Мы рассказывали об этом тут.
Антон Миранчук. Прямо сейчас Миранчук – главный запасной «Локомотива». Последний матч в основе «Локо» в РПЛ он провел еще в декабре 2020 года. Потом была одна игра без выхода на замену и сразу пять подряд – с появлениями во втором тайме. Черчесов упоминал Антона Миранчука, когда говорил о позолоченном активе.
Александр Ерохин. В первой половине сезона у Ерохина был период, когда он решал все ключевые матчи «Зенита». Осенью Ерохин выдал серию из четырех результативных матчей, но в 2021 году сел в запас. Выходил на последние минуты, а в основе на игру РПЛ впервые появился только против «Уфы». Когда «Зенит» уже официально стал чемпионом.
Что еще надо знать?
16 мая состоится заключительный тур РПЛ (все интриги – тут). Уже после него сборная России начнет подготовку к Евро-2020. Сборники из других чемпионатов приедут в расположение сборной позже. В Испании, Италии и Франции остается по три тура до конца чемпионатов.
20 мая – официальная дата старта подготовки к Евро-2020. Тогда команда соберется в Новогорске. Перед чемпионатом Европы Россия проведет два товарищеских матча. 1 июня будет игра Польши и России, 5 июня – матч с Болгарией.
С 22 по 31 мая сборная России проведет сбор в Австрии. Уже после него она покажет окончательную заявку на Евро-2020. На этом турнире она расширена до 26 человек – так сделано из-за пандемии коронавируса. Если игрок заболеет, до первой игры на Евро его можно заменить.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, два из них – с участием сборной России. Она сыграет на Евро-2020 в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Только игра с датчанами пройдет в Копенгагене.