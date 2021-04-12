Фанаты «Спартака» и Гильерме давно враждуют: кричалки про обезьяну, закрытые трибуны, слова «Никогда не пойду в «Спартак»
5 эпизодов конфликта, который длится уже четыре года
⚔️ В 2017 году «Спартак» выиграл чемпионат, а «Локомотив» – Кубок. Команды встретились в Суперкубке, и фанаты «Спартака» запустили кричалку: «Банана, банана-мама. Нафига российской сборной обезьяна». Тогда Гильерме уже был вратарем сборной России, получив гражданство РФ. На эту кричалку ничего не ответил.
💰 «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей.
⚔️ Весной 2018-го новый матч и новый скандал. «На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения в адрес Гильерме. Мы исследовали аудио и видео. Услышали 50 секунд скандирования», – пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц. «Спартак» раскритиковала организация по борьбе с расизмом FARE: «Клуб не делает достаточно, чтобы предотвратить подобные инциденты».
💰 📛 «Спартак» снова наказан штрафом – на 350 тысяч рублей. Плюс запрет на допуск фанатов на трибуну Б на один матч условно.
⚔️ В конце 2018-го все повторилось. Опять скандирования, оскорбления, расизм.
💰 ⛔️ Наказание для «Спартака» – штраф на 300 тысяч и закрытие трибуны Б на один матч, уже не условно.
⚔️ Следующий громкий эпизод – в 2020-м. В начале сезона-2020/21 фанаты «Спартака» той же самой кричалкой вновь оскорбили Гильерме.
💰 ⛔️ КДК повторил наказание – 300 тысяч и закрытие трибуны на следующий матч.
⚔️ И свежая история из апреля 2021-го. Но теперь уже «Спартак» обвинил Гильерме в провокациях. Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сказал, что Гильерме показывал фанатам неприличные жесты и что у клуба есть видео с доказательством .
❔ КДК рассмотрит эпизод на заседании 13 апреля.
В твиттере Supporters Group News тоже появились кадры:
Гильерме не злится на фанатов с кричалками. Но (несмотря на слухи) дважды говорил: никогда не пойдет в «Спартак»
О поведении фанатов Гильерме спокойно высказался летом 2019-го: «Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна. Я не обезьяна, я человек. Это вообще иронично. Ведь в команде, за которую болеют эти люди, тоже играют темнокожие. Просто болельщики хотят задеть. Это не значит, что они не любят темнокожих».
В 2016 году Гильерме дал интервью с такими словами: «Никогда не перешел бы в «Спартак». Матчи против этой команды для меня самые принципиальные». Через три года (уже после неоднократных оскорблений со стороны спартаковских фанатов) Гильерме и «Локомотив» заспорили о новом контракте. Претендентом на него вдруг стал «Спартак».
- «Чемпионат» писал о возможных условиях для Гильерме в «Спартак»: контракт на три года с зарплатой в три миллиона евро в год.
- По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» предлагал «Локомотиву» за него 500 тысяч евро, но предложение не подошло.
- Позже «Спартак» отложил работу по трансферу Гильерме до зимы, когда у него должен был закончиться контракт.
- В июле Гильерме все же договорился с «Локо» и продлил контракт на три года.
Было ли общение со «Спартаком»? Гильерме отрицает: «Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» – это все «бла-бла-бла». «Согласовал контракт», «просил три миллиона, пять миллионов» – это все неправда. Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак».
С годами взаимная антипатия только нарастает.