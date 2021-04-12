Фанаты «Спартака» и Гильерме давно враждуют: кричалки про обезьяну, закрытые трибуны, слова «Никогда не пойду в «Спартак»

5 эпизодов конфликта, который длится уже четыре года

⚔️ В 2017 году «Спартак» выиграл чемпионат, а «Локомотив» – Кубок. Команды встретились в Суперкубке, и фанаты «Спартака» запустили кричалку: «Банана, банана-мама. Нафига российской сборной обезьяна». Тогда Гильерме уже был вратарем сборной России, получив гражданство РФ. На эту кричалку ничего не ответил.

💰 «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей.

⚔️ Весной 2018-го новый матч и новый скандал. «На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения в адрес Гильерме. Мы исследовали аудио и видео. Услышали 50 секунд скандирования», – пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц. «Спартак» раскритиковала организация по борьбе с расизмом FARE: «Клуб не делает достаточно, чтобы предотвратить подобные инциденты».

💰 📛 «Спартак» снова наказан штрафом – на 350 тысяч рублей. Плюс запрет на допуск фанатов на трибуну Б на один матч условно.

⚔️ В конце 2018-го все повторилось. Опять скандирования, оскорбления, расизм.

💰 ⛔️ Наказание для «Спартака» – штраф на 300 тысяч и закрытие трибуны Б на один матч, уже не условно.