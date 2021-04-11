Для истории «Спартака» стадион «Локо» не чужой и важный. Там клуб гонял после вылета из вышки, Тихонов отбивал в воротах, а тренер Карпин ушел
На каких стадионах играл «Спартак»
«Спартак» основан в 1922 году, но до 2014 года у него не было собственного стадиона. «Спартак» играл:
- На стадионе «Динамо». Первый сезон «Спартака» в чемпионате СССР состоялся в 1936 году. До 1958-го «Спартак» постоянно играл на этой арене. Дальше он иногда проводил там домашние и еврокубковые матчи.
- В «Лужниках». Чаще всего матчи проходили там в 90-х и нулевых (почти все время до реконструкции играл там).
- На стадионе им. Эдуарда Стрельцова (1990-е, 2010-е).
- На разных непопулярных площадках. Типа поля в Тарасовке, где провел два официальных матча; на «Олимпийском» и т.д.
- На «Локомотиве». Здесь произошло много памятных моментов для истории «Спартака».
Федун начал ходить на «Спартак» в 1977-м. Тогда клуб играл на «Локомотиве» после вылета
Период пребывания в Черкизово для «Спартака» можно разделить на два этапа.
Первый – когда «РЖД Арена» называлась еще «Сталинцом». Там «Спартак» играл два года после войны.
Второй – когда «РЖД Арена» называлась «Локомотивом». «Спартак» постоянно играл там пять лет. Начал в 1977-м, после вылета в первую лигу СССР. Вылет связывают со слабыми тренерскими решениями и плохой атмосферой внутри команды. Вагиз Хидиятуллин говорил:
«Атмосфера в команде была тяжелой. Некоторые игроки – причем их было не так мало – позволяли себе вне футбольного поля слишком многое, даже накануне игры приезжали на тренировку с приличным перегаром. Для меня, 17-летнего пацана, это было шоком. Но Крутиков на это не реагировал, раз люди в команде оставались. Сейчас понимаю, что Анатолий Федорович, наверное, не смог команду объединить».
Про 1977-й есть история и у Леонида Федуна: «На футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда еще говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции».
В 1978-м дебютировал Федор Черенков и сыграл первые домашние матчи за «Спартак» Ринат Дасаев. В том году «Спартак» вернулся в вышку.
В 1979-м «Спартак» играл в Черкизове, но уже меньше матчей. Тогда клуб кочевал по всей Москве.
В 1996-м «Спартак» выиграл чемпионат России и почти все встречи провел на «Локомотиве». Но Золотой матч против «Алании» «Спартак» все-таки сыграл в Санкт-Петербурге на нейтральном стадионе. В 1997-м и 1998-м «Спартак» выигрывал чемпионства, проведя большую часть встреч (33 из 48) на «Локомотиве». В этот период в конце девяностых за клуб дебютировали Александр Филимонов, Сергей Горлукович, Робсон, Василий Баранов и другие игроки.
Одна из самых популярных историй про «Спартак» из того времени. Клуб принимал «Силькеборг» в рамках Кубка УЕФА. На 88-й минуте встречи арбитр удалил Руслана Нигматуллина. В ворота встал Андрей Тихонов и спас команду после удара со штрафного.
Дальше «Спартак» приезжал на «Локомотив» уже после масштабной реконструкции. К примеру, в 2004-м «Спартак» играл там с «Зенитом». Стадион «Торпедо» не мог обеспечить должной безопасности фанатам во время принципиального матча, поэтому «Спартак» с «Зенитом» играли на «Локомотиве».
Сезон-2013/14 «Спартак» почти полностью провел на стадионе «Локомотива». Только ответную встречу квалификации ЛЕ с «Санкт-Галленом» «Спартак» провел в Химках – и проиграл 2:4. Истории из того сезона:
- В «Спартак» перешел Денис Глушаков. Он оформил трансфер в 2013-м и на год остался в Черкизово.
- Последний матч в качестве главного тренера «Спартака» провел Валерий Карпин. 18 марта 2014-го он уступил должность Дмитрию Гунько.
Бывали ситуации, когда «Локомотив» был против матчей «Спартак» у себя на стадионе. В 2011-м спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов говорил, что «Локо» не пускал их к себе:
«В идеале мы хотели бы проводить домашние матчи на естественном покрытии. Но желания не всегда совпадают с возможностями. Например, «Локомотив» не готов пустить нас на свой стадион, несмотря на хорошие отношения на уровне руководства клубов. Почему? Наверное, потому что над президентом «Локомотива» есть еще руководство РЖД. Видимо, там и было принято такое решение».
Как «Спартак» играл с «Локомотивом» на их стадионе
Берем встречи на стадионе «Локомотив», состоявшиеся в XXI веке и в которых «Спартак» был хозяином. С такими раскладами был только один матч, и он состоялся 3 ноября 2013 – тогда «Локомотив» победил со счетом 3:1.
Статистика матчей «Локомотива» и «Спартака» в XXI веке на стадионе в Черкизове (берем все официальные турниры):
- 8 побед «Локо».
- 4 победы «Спартака».
- 10 ничьих.
«Спартак» долго мотался по Москве из-за места под арену. Поэтому Червиченко отказался от строительства
История строительства стадиона «Спартака» в нескольких буллитах:
• Почему у «Спартака» не было в советские времена своей арены? Клуб хотел, но финансово не мог обеспечить эту возможность. На сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы есть такая строчка:
«Бытует мнение, что команде не досталось собственного стадиона по той причине, что во времена СССР ни одно министерство не курировало этот футбольный клуб – московский «Спартак» всегда оставался народной командой».
• После распада СССР у «Спартака» была возможность построить стадион в районе Ботанического сада и на улице Лобачевского. В первом случае против этого взбунтовались жители района.
Плюс часть земли принадлежала ВДНХ, которое потребовала от «Спартака» 30 млн долларов.
• О стадионе для «Спартака» мечтал бывший босс клуба Андрей Червиченко. Но он так и не начал строительство. Потом говорил:
«Первое, что мешало строительству – это отсутствие места и неразбериха, поскольку в то время на все была наложена мощная рука близких к тогдашнему мэру Москвы людей. Все упиралось либо в какие-то участки, которые кому-то принадлежали, либо были кому-то обещаны. В общем, все упиралось в землю. Поэтому нас кидало то на метро «Университет», то в «Тушино», куда-то на «Бабушкинскую», постоянная была свистопляска. Года два я потратил на эти места, а потом уже и желания не было особо».
• Строительство стадиона «Спартака» началось при Леониде Федуне. В 2007-м был заложен первый камень. В 2014-м «Спартак» сыграл первый матч на новой арене.