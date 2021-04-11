Для истории «Спартака» стадион «Локо» не чужой и важный. Там клуб гонял после вылета из вышки, Тихонов отбивал в воротах, а тренер Карпин ушел

Федун начал ходить на «Спартак» в 1977-м. Тогда клуб играл на «Локомотиве» после вылета

Период пребывания в Черкизово для «Спартака» можно разделить на два этапа.

Первый – когда «РЖД Арена» называлась еще «Сталинцом». Там «Спартак» играл два года после войны.

Второй – когда «РЖД Арена» называлась «Локомотивом». «Спартак» постоянно играл там пять лет. Начал в 1977-м, после вылета в первую лигу СССР. Вылет связывают со слабыми тренерскими решениями и плохой атмосферой внутри команды. Вагиз Хидиятуллин говорил:

«Атмосфера в команде была тяжелой. Некоторые игроки – причем их было не так мало – позволяли себе вне футбольного поля слишком многое, даже накануне игры приезжали на тренировку с приличным перегаром. Для меня, 17-летнего пацана, это было шоком. Но Крутиков на это не реагировал, раз люди в команде оставались. Сейчас понимаю, что Анатолий Федорович, наверное, не смог команду объединить».

Про 1977-й есть история и у Леонида Федуна: «На футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда еще говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции».

В 1978-м дебютировал Федор Черенков и сыграл первые домашние матчи за «Спартак» Ринат Дасаев. В том году «Спартак» вернулся в вышку.

В 1979-м «Спартак» играл в Черкизове, но уже меньше матчей. Тогда клуб кочевал по всей Москве.

В 1996-м «Спартак» выиграл чемпионат России и почти все встречи провел на «Локомотиве». Но Золотой матч против «Алании» «Спартак» все-таки сыграл в Санкт-Петербурге на нейтральном стадионе. В 1997-м и 1998-м «Спартак» выигрывал чемпионства, проведя большую часть встреч (33 из 48) на «Локомотиве». В этот период в конце девяностых за клуб дебютировали Александр Филимонов, Сергей Горлукович, Робсон, Василий Баранов и другие игроки.

Одна из самых популярных историй про «Спартак» из того времени. Клуб принимал «Силькеборг» в рамках Кубка УЕФА. На 88-й минуте встречи арбитр удалил Руслана Нигматуллина. В ворота встал Андрей Тихонов и спас команду после удара со штрафного.