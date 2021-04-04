Квинси Промес
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#Квинси Промес #РПЛ #Футбол #Спартак #Ростов

«Вы играете с фактами, я играю в футбол». Промес вышел на интервью в специальной майке с надписью

04 апреля, 20:36

Stupnikov Alexander/Global Look Press

Квинси Промес давал интервью в эфире телеканала «Матч Премьер». Это происходило в перерыве игры «Спартака» и «Ростова». «Матч ТВ» не транслировал игру на основном канале. Промес вышел на интервью в майке, где написана фраза You play with facts, I play football. Перевод: «Вы играете с фактами, я играю в футбол».

«СЭ» записал цитату Промеса во время интервью: «Думаю, все уже сказали достаточно обо мне. А это просто футболка». Он спокойно отвечал на другие вопросы. Рассказывал, что в раздевалке «Спартак» поговорит об изменениях в тактике. Первый тайм игры «Спартака» и «Ростова» завершился со счетом 2:2. 

Две возможные причины таких действий Промеса:

  1. Отсылка к расследованию в Нидерландах. Оно по-прежнему продолжается, Промес так и не оправдан. Промес много раз рассказывал, что дело раздуто. Отдельно отсылал к журналистам – якобы именно они говорят о нем слишком много. Это расследование не помешало Промесу сменить страну и оказаться в «Спартаке».
  2. Отсылка к фильму «Матч ТВ». «Спартак» уже обижался на фильм «Матч ТВ» о Промесе. Мы рассказывали об этом в отдельном материале. «Матч ТВ» показал в фильме события вокруг футбола в жизни Промеса. Фанаты «Спартака» критиковали «Матч ТВ» за этот фильм. Основная претензия – там сделан акцент именно на его личных ошибках.

О фильме высказывался Георгий Джикия. Он говорил, что там красочны преподнесены некоторые вещи. С футбольной стороны в жизни Промеса сейчас все хорошо. В «Спартаке» он уже забил два гола и сделал два ассиста. В инстаграме он показывает такие посты:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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