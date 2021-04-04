«Вы играете с фактами, я играю в футбол». Промес вышел на интервью в специальной майке с надписью

Квинси Промес давал интервью в эфире телеканала «Матч Премьер». Это происходило в перерыве игры «Спартака» и «Ростова». «Матч ТВ» не транслировал игру на основном канале. Промес вышел на интервью в майке, где написана фраза You play with facts, I play football. Перевод: «Вы играете с фактами, я играю в футбол».

«СЭ» записал цитату Промеса во время интервью: «Думаю, все уже сказали достаточно обо мне. А это просто футболка». Он спокойно отвечал на другие вопросы. Рассказывал, что в раздевалке «Спартак» поговорит об изменениях в тактике. Первый тайм игры «Спартака» и «Ростова» завершился со счетом 2:2.