Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам

«Спартак» принимал «Урал» в 23 туре РПЛ и за 26 минут добился преимущества в два мяча, а первый тайм выиграл крупно.

Сначала Ларссон забил гол мощным ударом издали. Такое со «Спартаком» случается редко в этом сезоне – до этого матча лишь три команды из-за штрафной забили меньше.

Второй мяч – красотища от Промеса. Он получил мяч в штрафной, не нашел партнера, поэтому развернулся и пальнул в дальний угол. В «Спартаке» снова есть игрок, который может легко решить момент, да еще и сделать это так изящно: