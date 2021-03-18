Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
«Спартак» принимал «Урал» в 23 туре РПЛ и за 26 минут добился преимущества в два мяча, а первый тайм выиграл крупно.
Сначала Ларссон забил гол мощным ударом издали. Такое со «Спартаком» случается редко в этом сезоне – до этого матча лишь три команды из-за штрафной забили меньше.
Второй мяч – красотища от Промеса. Он получил мяч в штрафной, не нашел партнера, поэтому развернулся и пальнул в дальний угол. В «Спартаке» снова есть игрок, который может легко решить момент, да еще и сделать это так изящно:
Интересна реакция – Промес показал болельщикам, будто бы закрывает рот на замок.
В другую камеру он тоже сделал жест, призывая молчать.
Часто такой жест используется, когда у игрока или команды есть проблемы с болельщиками. Например, в 2015-м такой жест показывал Глушаков после гола «Краснодару» (кадр с закрытым ртом в видеоряд не попал, но сам такой жест был, а потом Глушаков приставил ко рту палец):
Ни у команды, ни тем более у Промеса никаких проблем с фанатами на данный момент быть не может. Больше подходит версия о криминальных делах. Адвокат пострадавшего родственника Промеса недавно сказал, что может быть предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
У «Спартака» такая версия – просто привет всем хейтерам.
Промес в инстаграме не объяснил жест, просто порадовался победе.
Промес в «Спартаке» – это не только плюс к умениям, а еще и большая ментальная победа. В команде появился суперхаризматичный игрок, с которым молодая команда чувствует себя более уверенно. Не случайно, вопрос о возможном статусе капитана в клубе был задан после его приезда.
Сам Промес так к этому относится: «Для меня это точно не проблема. Мне уже доверяли капитанскую повязку в «Спартаке», готов быть лидером и сейчас. Но у нас есть ребята, которые тоже знают, как выигрывать чемпионство, – Джикия, Зобнин, Ребров и другие. В идеале вообще каждый должен быть лидером, а повязка в данном случае не главное».
Четыре матча Промеса за «Спартак»:
- У клуба три победы и одно поражение, забито 13 голов.
- Больше трети из забитых голов – вклад Промеса: два гола и ассист, заработанный штрафной, который реализовал Ларссон, заработанный пенальти.
Все это было в Москве. Первый выезд Промеса после возвращения – игра с «Ростовом». Она состоится в начале апреля после перерыва на матчи сборных.