Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
Квинси Промес переходит из «Аякса» в «Спартак». Трансфер оценивается в 8,5 миллиона евро, с бонусами – в 11. Основной вопрос связан с рисками, которые возможны из-за уголовного расследования по Промесу. Подробно мы рассказывали о его ситуации в момент, когда Промес попал под арест. Сейчас расследование по этому делу продолжается.
Промес остается подозреваемым. Обещает, что правда всплывет
В декабре Промес отсидел несколько дней в изоляторе. Все из-за ситуации, которая произошла еще в июле. Тогда Промес ударил ножом одного из членов семьи. Тот осенью пошел в полицию, а перед этим даже лежал в больнице. В Нидерландах за все это предусмотрен срок в четыре года тюрьмы. Промес по-прежнему остается подозреваемым по этому делу.
Voetbal Primeur подробно разбирал ситуацию с ограничениями для Промеса. В Нидерландах ему это расследование никак не мешало: в 2021 году Промес спокойно играл за «Аякс». Прокуратура отдельно комментировала момент с выездом Промеса из Нидерландов – никто не запрещает. Поэтому формально Промес готовился к уходу из «Аякса» еще месяц назад.
Сам Промес так комментировал ситуацию в декабре: «Я потрясен вместе с остальным миром. Это личное, поэтому не могу сказать больше. Теперь я свободен. Думаю, этого достаточно. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть в будущее. Потому что еще можем на него повлиять. То, что случилось, уже произошло».
В момент официального ухода из «Аякса» Промес тоже вспомнил историю с расследованием. Главная цитата: «Я был очень шокирован, потому что оказался в ситуации, о которой не могу много рассказать. Но правда о ней всплывет».
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказывал «РБ Спорт», что «Аякс» требовал выплат от «Спартака» при любом решении суда. Переговоры между клубами затянулись почти до конца февраля. Цифры по деталям трансфера сейчас опубликовал именно «Аякс».
В 16 лет Промес остался без клуба. Выбирал между улицей и футболом
Промес рассказывал официальному сайту ФИФА об уходе из «Аякса» в 2008 году: «Это были худшие дни в моей карьере. В тот день мой мир рухнул. Мне было 16 лет, «Аякс» меня выгнал. Я постоянно плакал и не понимал, что с собой сделать». Промес признал: его поведение раздражало всех вокруг. Он даже думал о завершении карьеры, но собрался и все переосмыслил.
Тогда «Аякс» не видел Промеса будущим игроком первой команды. Сам Промес чувствовал себя звездой и гордился этим. Но много говорил и всех бесил. Потом вспоминал: «Обычно за мной приезжал фургон «Аякса», который забирал меня. Теперь я садился на поезд и везде ездил за деньги, а их не было. Выбирал между улицей и футболом. И сделал правильный выбор».
Промес занимался в академии «Аякса» с 2002 года. Сразу после «Аякса» он попал в «Харлем», потом – в «Твенте». Вместе с ним из «Аякса» в «Харлем» тем же летом уходил Билал Басачикоглу, но он был на три года младше. Басачикоглу тоже стал профессионалом – сейчас играет в чемпионате Турции. В Голландии он мелькнул в составе «Херенвена» и «Фейеноорда».
Возвращение Промеса в «Аякс» – отдельная история о его связи с прошлым. Когда Промес уже принадлежал «Твенте», он уходил в аренду в «Гоу Эхед Иглс». Тренером в тот момент был Эрик тен Хаг. При нем Промес и вернулся в «Аякс». Теперь тен Хаг рассказывает, что очень не хотел отпускать Промеса в «Спартак». Инициатор нового ухода из «Аякса» – сам Промес.