Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе

Квинси Промес переходит из «Аякса» в «Спартак». Трансфер оценивается в 8,5 миллиона евро, с бонусами – в 11. Основной вопрос связан с рисками, которые возможны из-за уголовного расследования по Промесу. Подробно мы рассказывали о его ситуации в момент, когда Промес попал под арест. Сейчас расследование по этому делу продолжается.

Промес остается подозреваемым. Обещает, что правда всплывет

В декабре Промес отсидел несколько дней в изоляторе. Все из-за ситуации, которая произошла еще в июле. Тогда Промес ударил ножом одного из членов семьи. Тот осенью пошел в полицию, а перед этим даже лежал в больнице. В Нидерландах за все это предусмотрен срок в четыре года тюрьмы. Промес по-прежнему остается подозреваемым по этому делу.

Voetbal Primeur подробно разбирал ситуацию с ограничениями для Промеса. В Нидерландах ему это расследование никак не мешало: в 2021 году Промес спокойно играл за «Аякс». Прокуратура отдельно комментировала момент с выездом Промеса из Нидерландов – никто не запрещает. Поэтому формально Промес готовился к уходу из «Аякса» еще месяц назад.