«Кого нам привезли? Вообще ни о чем». Драка на тренировке и 0:4 – так Промес приходил в «Спартак»

Квинси Промес перешел в «Спартак» в августе 2014 года за 11,5 миллиона евро. Клуб тогда начал сезон с двух побед – над «Рубином» и «Динамо» и готовился к поездке в Краснодар на третий тур уже как раз с Промесом.

Денис Глушаков вспоминал первые тренировки Промеса в «Спартаке»: «Подумал: «Кого нам привезли»? Вообще ни о чем. Квинси бегал, желания много, пытался обыгрывать. Но ничего не получалось: терял, злился».

Следующим этапом была стычка с Кимом Чельстремом: «К нему подошел Ким, говорит: «Эй, малыш, успокойся, ты в команде всего два дня, а уже открываешь рот». А Промес только сильнее завелся, толкнул Чельстрема, которому уже под 40 тогда было. Ну, кое-как успокоились, помирились».