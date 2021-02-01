«Кого нам привезли? Вообще ни о чем». Драка на тренировке и 0:4 – так Промес приходил в «Спартак»
Квинси Промес перешел в «Спартак» в августе 2014 года за 11,5 миллиона евро. Клуб тогда начал сезон с двух побед – над «Рубином» и «Динамо» и готовился к поездке в Краснодар на третий тур уже как раз с Промесом.
Денис Глушаков вспоминал первые тренировки Промеса в «Спартаке»: «Подумал: «Кого нам привезли»? Вообще ни о чем. Квинси бегал, желания много, пытался обыгрывать. Но ничего не получалось: терял, злился».
Следующим этапом была стычка с Кимом Чельстремом: «К нему подошел Ким, говорит: «Эй, малыш, успокойся, ты в команде всего два дня, а уже открываешь рот». А Промес только сильнее завелся, толкнул Чельстрема, которому уже под 40 тогда было. Ну, кое-как успокоились, помирились».
Первый матч сложился ужасно: «Краснодар» грохнул «Спартак» 4:0, а Промес за 90 минут даже ни разу не ударил по воротам. Позже он говорил, что для него все было в новинку, поэтому возникали сложности.
Хорошо, что комментарии на гостевой «ВВ» в тот день он бы никак не прочитал:
- «Видно, что кое-что может, но совершенно не готов к уровню игры в ЧР. Просто не понимает, что и скорости здесь другие, и жесткость другая».
- «Промес ровно такой же, как и в нарезке. Вообще ни о чем. Как за такого можно стока денег отдать?».
- «Промес такой же 0 как и Эберт».
- «ИМХО, Промес и Уорис отправятся в аренду не позднее конца сентября ....»
Сравнение с Патриком Эбертом тоже выглядит обидным – это был один из самых странных трансферов десятилетия. Ушел Макгиди, на фланге оставался один Озбилиз, денег нет – клуб взял Эберта бесплатно, а тот вообще не сделал ничего полезного.
Но критиковавших Промеса в тот день можно было понять – у него ничего не получилось, а «Спартак» сыграл очень слабо. Хотя были и другие комментарии.
- «Да он на голову сильнее Джано. В своем первом матче уже был полезнее любимца публики».
- «Промес и Уорис, по крайней мере, были чуть ли не единственными игроками на поле, кто не выглядел увидевшими мяч второй раз в жизни. Быстрые, резкие, с дриблингом. Нормальные парни».
В следующей игре «Спартак» выиграл у ЦСКА, а потом победил «Уфу» в том числе благодаря голевому пасу Промеса, но этого было мало – нужны голы. Вместо голов он травмировался в Перми, где «Спартак» получил 0:2 от «Амкара».
Тогда уже прошло примерно три недели после дебюта Промеса. Тон комментариев сменился:
- «Ушел Промес и где наш правый фланг?»
- «Похоже, Промес теперь системообразующий игрок».
- «Квинси по своему уровню выше Эберта и значительно. К тому же голодный до побед».
- «Промес очень нравится!»
К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Промес вышел на следующий матч и забил первый официальный гол в истории «Открытие Арены», потом еще и оформил дубль.
Тренировавший тогда «Спартак» Мурат Якин выделил амбиции игрока даже на тренировках: «Он очень заинтересован во всем, что касается тактики и его позиции на поле. Постоянно с большим интересом уточняет все нюансы: как открываться, куда бежать при получении мяча, какую позицию лучше занять и так далее».
С Якином Промес поработал всего один сезон. «Спартак» бодро начал сезон, но первый круг закончил шестым, на том же месте и остался по окончании чемпионата, так что с тренером клуб ожидаемо расстался.
Промес даже при совершенно нестабильном «Спартаке» Якина выбился в лидеры по итогам сезона. 13 голов – больше него в том чемпионате забил только Халк. «Поставлена задача перед селекционной службой найти двух игроков уровня Промеса», – сказал в мае 2015-го Леонид Федун.
В следующем сезоне Промес забьет уже 18, а еще через год станет чемпионом со «Спартаком».