Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы

Что об этом известно:

✖️ Еще в июле у Промеса случился конфликт с одним из членов семьи на празднике. Тогда Промес ударил его ножом, человек получил серьезные травмы. Тяжелые последствия предотвратили окружающие. Месяц назад мужчина рассказал полиции о нескольких ножевых ранениях. Все это время шло расследование.

✖️ Криминальный журналист Джона ван ден Хеувел дает дополнительную информацию о расследовании. Промес обвиняется в нападении с нанесением тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание – четыре года тюрьмы. Известно, что полиция уже заслушала показания свидетелей и потерпевшего.

✖️ Тот же ван ден Хеувел уже детально объяснил, что будущее Промеса сейчас зависит только от него самого. Когда в Нидерландах человек впервые попадает под арест, полиции важно сотрудничество. Если люди ссылаются на право хранить молчание, они дольше остаются под следствием.