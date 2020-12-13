Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы
Квинси Промес арестован в Нидерландах. De Telegraaf первым дал эту информацию, а позже обновил материал новыми подробностями с подтверждением от полиции. 12 декабря Промес играл в матче чемпионата Нидерландов, где забил «Зволле». Уже утром 13 декабря он оказался в изоляторе, где проведет ближайшие трое суток. Ему грозит четыре года тюрьмы.
Что об этом известно:
✖️ Еще в июле у Промеса случился конфликт с одним из членов семьи на празднике. Тогда Промес ударил его ножом, человек получил серьезные травмы. Тяжелые последствия предотвратили окружающие. Месяц назад мужчина рассказал полиции о нескольких ножевых ранениях. Все это время шло расследование.
✖️ Криминальный журналист Джона ван ден Хеувел дает дополнительную информацию о расследовании. Промес обвиняется в нападении с нанесением тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание – четыре года тюрьмы. Известно, что полиция уже заслушала показания свидетелей и потерпевшего.
✖️ Тот же ван ден Хеувел уже детально объяснил, что будущее Промеса сейчас зависит только от него самого. Когда в Нидерландах человек впервые попадает под арест, полиции важно сотрудничество. Если люди ссылаются на право хранить молчание, они дольше остаются под следствием.
✖️ Первой реакцией самого «Аякса» было сообщение, что Промес не явился на тренировку. Других подробностей клуб не объясняет – собирает информацию для официального заявления. Представитель полиции отрицает, что арест Промеса как-то затрагивает его карьеру. Полиция проводила расследование и не обращала внимания на игры «Аякса».
✖️ Фанаты связывают поздний арест Промеса с расписанием матчей клуба. «Аякс» уже отыграл полный групповой этап Лиги чемпионов (не прошел в плей-офф), а в чемпионате закрепился на первом месте как раз после победы над «Зволле». В чемпионате Нидерландов Промес провел 12 матчей и забил пять голов.
До этого Промес играл за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс», «Спартак» и «Севилью». Ему 28 лет. В 2016-м у Промеса был конфликт во время матча за «Спартак», когда он повздорил с Джикией. Они чуть не подрались. Джикия в то время еще играл за «Амкар». Потом рассказывал, что они помирились на первой тренировке в «Спартаке».
Когда Промес играл в «Севилье», ему грозил условный срок на восемь месяцев за вождение в нетрезвом виде. Его показатель по содержанию алкоголя в два раза превышал максимально разрешенную норму. После разбирательства Промес отделался денежным штрафом и конфискацией автомобиля.
Не ожидал от Антохи,такого поступка,,,Молодой крепкий ,нож то зачем ,,язык то есть ,в крайнем случае кулаки есть,,,