Промес притащил ребенка из академии прямо на тренировку «Аякса»

«Аякс» вылетел из еврокубков, проиграл «Утрехту» в Кубке Нидерландов, но все еще лидирует в чемпионате (равное количество очков с АЗ). Атмосфера в команде хорошая – вот и на одной из тренировок после победной игры с «Херенвеном» (3:1) произошел веселый эпизод. Хаким Зиеш и Квинси Промес принесли на занятие мальчика, который занимается в клубной академии.

Промес нес ребенка на руках, тот показательно сопротивлялся и смеялся. Дальше они вместе сыграли в мяч на глазах у всей команды.