Промес притащил ребенка из академии прямо на тренировку «Аякса»
«Аякс» вылетел из еврокубков, проиграл «Утрехту» в Кубке Нидерландов, но все еще лидирует в чемпионате (равное количество очков с АЗ). Атмосфера в команде хорошая – вот и на одной из тренировок после победной игры с «Херенвеном» (3:1) произошел веселый эпизод. Хаким Зиеш и Квинси Промес принесли на занятие мальчика, который занимается в клубной академии.
Промес нес ребенка на руках, тот показательно сопротивлялся и смеялся. Дальше они вместе сыграли в мяч на глазах у всей команды.
У «Аякса» по-прежнему одна из лучших академий среди всех европейских клубов. Клуб делает это рекламой бренда и постоянно рассказывает о достижениях детей в официальных матчах на юношеском уровне. Отбитые пенальти, попадания в голевые подборки – вся красота есть в инстаграме «Аякса». За такие достижения молодым игрокам всегда можно тренироваться с основой.