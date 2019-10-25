Фанатов «Аякса» не пустили на Лигу чемпионов. Потом они так испугали полицию, что в Англии перенесли игру другой команды
5 ноября «Челси» и «Аякс» сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Важнейшая игра пройдет без фанатов «Аякса». УЕФА запретил им поездку в Лондон из-за плохого поведения: обычно матчи «Аякса» сопровождает шоу пиротехники и беспорядки. Матч с «Валенсией» перечеркнул последнее терпение.
К моменту запрета на посещение игры многие фанаты «Аякса» уже забронировали жилье и билеты. Теперь они призывают друг друга все равно ехать в Лондон. Не попадут на матч – так можно зависнуть в каком-нибудь баре. В день игры предлагали и другое развлечение: там была запланирована встреча команды «Лейтон Ориент» и молодежки «Брайтона».
«Дорогой «Лейтон Ориент», готов ли ты принять две тысячи болельщиков «Аякса»? За наши действия нас систематически наказывает УЕФА и полиция. Многие из нас забронировали транспорт и отели для этого путешествия. Вы можете испытать незабываемую атмосферу. С лучшими пожеланиями», – написано в аккаунте vanpogototpopo.
После этого «Лейтон Ориент» перенес игру с молодежкой «Брайтона» на 6 ноября. Клуб утверждает, что сделал это по совету полиции и служб безопасности. Полицейские ожидали беспорядки, которые никак не нужны Англии в день Лиги чемпионов. Только для фанатов «Аякса» все это оказалось еще лучшей новостью.
«Спасибо, что посоветовали перенести матч «Лейтон Ориент». Теперь мы можем посетить ваши пабы, чтобы посмотреть, как «Аякс» играет в «Челси» во вторник, а потом посетить матч «Лейтон Ориент» в среду! С наилучшими пожеланиями!», – написано в том же аккаунте. Как бы от такого решения не стало еще хуже.