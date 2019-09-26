Что там с Промесом. Он много забивает и кайфует от возвращения в Голландию
Прошлый сезон Промеса в «Севилье» (и единственный, когда он играл там) в Ла Лиге: 33 матча, всего 2 гола и 3 передачи. Не очень хорошая форма. Под конец сезона загрустил не только Хоакин Каппарос, руководивший «Севильей» на тот момент и разочаровавшийся в Квинси, но и сам Промес.
«Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, и от меня ждали многого. Но я начал сезон на скамейке и просидел много игр. Это был тяжелый старт. До сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке», – говорил Промес.
Как оказалось, шансов доказать что-либо «Севилье» у него больше не будет. Летом испанцы продали его «Аяксу» почти за 16 миллионов евро. С этого момента Промес приободрился.
В этом сезоне Промес сыграл за «Аякс» 9 матчей. На старте сезона его немного лихорадило из-за только что перенесенной травмы. Но потом он разыгрался. Матч со «Спартой» – гол. Игра с «ПСВ» – гол. Матч с «Фортуной» – хет-трик. В Лиге чемпионов пока тоже везет: забил гол в матче с «Лиллем» (общий счет – 3:0).
«Это важное для меня решение. Я говорю про переход в «Аякс». Я бы хотел бы забыть все, что было со мной до этого трансфера – это прошедший опыт. Я должен показать себя на родине так же, как, например, в «Спартаке». Честно говоря, я рад, что Нерес, Зиеш и ван де Бек остались. Я рад быть здесь. Я дома», – говорил Промес в интервью NL.
Марко Тиммер, автор этого интервью, отмечал: «Мы думали, что Промес сдувается, что он катается за деньгами. Но везде, где бы он не играл, он показывает отличный футбол». Так происходит и в Голландии: «Аякс» идет на первом месте, пока Промес кайфует и просто показывает свою игру.