Что там с Промесом. Он много забивает и кайфует от возвращения в Голландию

Прошлый сезон Промеса в «Севилье» (и единственный, когда он играл там) в Ла Лиге: 33 матча, всего 2 гола и 3 передачи. Не очень хорошая форма. Под конец сезона загрустил не только Хоакин Каппарос, руководивший «Севильей» на тот момент и разочаровавшийся в Квинси, но и сам Промес.

«Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, и от меня ждали многого. Но я начал сезон на скамейке и просидел много игр. Это был тяжелый старт. До сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке», – говорил Промес.

Как оказалось, шансов доказать что-либо «Севилье» у него больше не будет. Летом испанцы продали его «Аяксу» почти за 16 миллионов евро. С этого момента Промес приободрился.