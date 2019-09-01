Продажа Крала в «Спартак» – почти рекорд. Только за Росицки платили больше

Цена за Крала почти взлетела до рекорда

В начале августа появились первые новости об интересе «Спартака» к Кралу. Тогда президент «Славии» Ярослав Тврдик написал об этом в своем твиттере: «Руководство российского клуба несколько дней назад приезжало в Чехию. При всем уважении к этой команде «Славия» отказалась даже начинать переговоры о трансфере Крала и Соучека. Сейчас мы не продаем игроков».

По данным Transfermarkt, стоимость Крала составляет всего 3,5 миллиона евро. «Спартак» предлагал 7 миллионов. Чехи не хотели расставаться с Кралом, поэтому завышали цену. Дальше – слухи о предложенных 12 миллионах. На них и остановились – это второй по величине трансферный рекорд чемпионата Чехии. Дороже уезжал в Дортмунд только Томаш Росицки (14,5 миллиона евро).

Позже спортивный директор «Славии» Ян Незмар сказал: «Игрок выразил огромное желание принять предложение, которые и мы, и он, конечно же, посчитали интересным. И в то же время мы осознаем, что российский клуб предложил очень большую сумму».

Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале отметил, что переход оформлен благодаря настойчивости Томаса Цорна, не остановившегося после завышения цены с чешской стороны.