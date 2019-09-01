Продажа Крала в «Спартак» – почти рекорд. Только за Росицки платили больше
Сегодня «Спартак» запустил в твиттере серию постов, в которых анонсировал переход Алекса Крала из «Славии». Потом их объединили в одно вирусное видео (больше сотни ретвитов за полчаса):
Об Алексе Крале многие узнали после матчей «Славии» и «Челси» в прошлом сезоне Лиги Европы. Тогда Крал с шикарной шевелюрой сыграл против Давида Луиза (у которого тоже огромная прическа). Позже Луиз пришел в раздевалку «Славии» и сделал с Кралом совместную фотографию.
Сейчас российские болельщики читают о Крале по другим причинам. Это тот самый опорный полузащитник, которого так долго искали для «Спартака». За него пришлось торговаться.
Цена за Крала почти взлетела до рекорда
В начале августа появились первые новости об интересе «Спартака» к Кралу. Тогда президент «Славии» Ярослав Тврдик написал об этом в своем твиттере: «Руководство российского клуба несколько дней назад приезжало в Чехию. При всем уважении к этой команде «Славия» отказалась даже начинать переговоры о трансфере Крала и Соучека. Сейчас мы не продаем игроков».
По данным Transfermarkt, стоимость Крала составляет всего 3,5 миллиона евро. «Спартак» предлагал 7 миллионов. Чехи не хотели расставаться с Кралом, поэтому завышали цену. Дальше – слухи о предложенных 12 миллионах. На них и остановились – это второй по величине трансферный рекорд чемпионата Чехии. Дороже уезжал в Дортмунд только Томаш Росицки (14,5 миллиона евро).
Позже спортивный директор «Славии» Ян Незмар сказал: «Игрок выразил огромное желание принять предложение, которые и мы, и он, конечно же, посчитали интересным. И в то же время мы осознаем, что российский клуб предложил очень большую сумму».
Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале отметил, что переход оформлен благодаря настойчивости Томаса Цорна, не остановившегося после завышения цены с чешской стороны.
Что еще о нем надо знать?
Крал – типичный опорный полузащитник. В прошлом сезоне чемпионата Чехии он делал в среднем за матч 3,1 перехвата и 4 отбора. Он отлично играет головой (рост 187 сантиметров) и хорош в позиционной борьбе – так Крала характеризует портал WhoScored.
О Крале известно не очень много. Поэтому лучше всего познакомиться с ним помогут несколько роликов. Первый – отрывки с его действиями. Они показывают, что: а) У Крала отличная скорость; б) У него классное видение поля и великолепный разрезающий пас; в) Крал хорош в подкатах.
Второй – с его техникой. Кажется, Крал хорош даже в дриблинге на скорости.
В телеграм-канале «Спартака» вышел комментарий Томаса Цорна по трансферу Крала. Вот основное:
- Крал – универсальный игрок. В трансферном листе он был одним из первых номеров «Спартака».
- С Кралом подписали пятилетний контракт, потому что связывают с ним дальнейшее развитие клуба.
- Больше в «Спартак» летом никто не придет.