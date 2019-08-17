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Николоз Кутателадзе
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#Спартак #Футбол #РПЛ #Николоз Кутателадзе

В «Спартаке» – очередной клиент гендиректора Цорна. Он занимался в «ПСЖ» и забивал за детский «Милан»

17 августа 2019, 15:11

У «Спартака» новое приобретение. Новичком стал 18-летний грузинский форвард Николоз Кутателадзе. Помимо того, что занимался в академии «ПСЖ», он привлекался еще и в сборные Грузии разных возрастов. Его успели заявить для матча против «молодежки» ЦСКА.

Что еще нужно знать об этом футболисте.

Он начал заниматься футболом в Чехии, куда переехала его семья. Отец занялся бизнесом в этой стране, Кутателадзе-младший тренировался в детской пражской «Спарте», где в восьмилетнем возрасте забил 29 голов за сезон. Он играет на позиции центрфорварда.

• Проходил просмотры в «Барселоне» и «Милане». В «Барсу» игроков не из Каталонии берут только с 13 лет, поэтому парню отказали. В «Милане» помог устроиться с просмотром экс-футболист клуба Каха Каладзе. Кутателадзе забивал, но и там тоже отказали, сказав, что парень должен быть гораздо лучше местных.

• В «Лилле» повезло больше – за детскую команду Кутателадзе отыграл пять сезонов, застал в клубе Азара, Пайета и Жервиньо. Когда перешел в «ПСЖ», получил прозвище «новый Златан» за очень красивый гол.

На видео – с 1:10.

• Кутателадзе прибыл в «Анжи»: перспектив пробиться в основной состав при Неймаре, Мбаппе и Кавани, конечно, не было. В сентябре 2018-го он тренировался с «Анжи», заключил зимой контракт, но не смог быть заявлен из-за запрета РФС (долги клуба по зарплате).

• Интересы Кутателадзе представляет компания TEAMZONESPORTS, ее владелец – гендиректор «Спартака» Томас Цорн. В «Спартаке» игрок находился на просмотре, затем подписал контракт. Клубу не пришлось за него платить.

Не так давно общался с Неймаром, теперь – воссоединится в «Спартаке» с соотечественником Джано Ананидзе.

В TEAMZONESPORTS на сайте Transfermarkt числятся восемь игроков. Половина из них уже в «Спартаке».

  • 20-летний защитник Леонид Миронов, воспитанник клуба, выступает за «Спартак-2».
  • 21-летний голкипер Тимур Акмурзин, воспитанник «Рубина», уезжал в аренду в «Уфу», в «Спартаке» – с нынешнего лета.
  • 22-летний ганский правый полузащитник Малкольм Баду – был во второй команде «Вольфсбурга», выступал за молодежную сборную Германии. Летом пришел в «Спартак», играет во второй команде
  • Николоз Кутателадзе – четвертый игрок. У нас есть текст об агентах, чьи клиенты сейчас выступают за «Спартак».

Остальные клиенты – это полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов, а также голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев и два более известных игрока – полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и левый защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин.

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