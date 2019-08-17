В «Спартаке» – очередной клиент гендиректора Цорна. Он занимался в «ПСЖ» и забивал за детский «Милан»

Что еще нужно знать об этом футболисте.

• Он начал заниматься футболом в Чехии, куда переехала его семья. Отец занялся бизнесом в этой стране, Кутателадзе-младший тренировался в детской пражской «Спарте», где в восьмилетнем возрасте забил 29 голов за сезон. Он играет на позиции центрфорварда.

• Проходил просмотры в «Барселоне» и «Милане». В «Барсу» игроков не из Каталонии берут только с 13 лет, поэтому парню отказали. В «Милане» помог устроиться с просмотром экс-футболист клуба Каха Каладзе. Кутателадзе забивал, но и там тоже отказали, сказав, что парень должен быть гораздо лучше местных.

• В «Лилле» повезло больше – за детскую команду Кутателадзе отыграл пять сезонов, застал в клубе Азара, Пайета и Жервиньо. Когда перешел в «ПСЖ», получил прозвище «новый Златан» за очень красивый гол.

На видео – с 1:10.