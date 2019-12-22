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#Аякс #Футбол #чемпионат Нидерландов

Безумный рекорд «Аякса» – 163 гола за год. Так много в Голландии еще никогда не забивали

22 декабря 2019, 19:25

В 18-м туре чемпионата Голландии «Аякс» поколотил 6:1 «Ден Хааг», забило больше половины команды – шесть разных футболистов. Это последний матч календарного года, и «Аякс» ушел на месячный перерыв лидером – АЗ в трех очках.

Под конец года – приятный исторический рекорд. Еще никто и никогда в Голландии за один год не забивал так много – целых 163 гола.

«Гол»

163 мяча «Аякс» забил в 56 матчах. В среднем, 2,9 гола за игру.

• По 6 голов клуб забивал трижды. Страдали «Венло», «Эксельсиор» и «Ден Хааг».

• По 5 голов было шесть раз, все в чемпионате (дважды по пять получил «Эммен»).

• По 4 гола – это самое любимое – целых 17 раз! «Реал» и «Челси» это помнят.

• По 3 гола «Аякс» забивал шесть раз. Интересно, что в этом сезоне голландской лиги клуб ни разу не забил именно три мяча за игру.

• По 2 гола было 12 раз.

• По 1 голу – всего пять матчей. В чемпионате – с «Гронингеном» и «ПСВ», в ЛЧ – с «Реалом», «Ювентусом» и «Тоттенхэмом».

• В семи матчах «Аякс» не забил ни разу. Героев, которые убереглись от голов голландцев в этом году, стоит перечислить тоже: «Виллем», «Хераклес», АЗ (дважды), АПОЭЛ, «Челси» и «Валенсия».

Кроме команды из Алкмара всем остальным «Аякс» все равно забивал в этом году – и в чемпионате, и в ЛЧ. Но с АЗ не получилось – он победил по 1:0 весной и зимой.

AFLO / Global Look Press

2019-й – совершенно безумный год для «Аякса». Клуб выиграл все три трофея в Голландии, дошел до полуфинала Лиги чемпионов, чудом не попав в финал. 163 гола – крутое дополнение. Прежнее достижение также принадлежало «Аяксу», который за 1993-й год забил 154 мяча.

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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