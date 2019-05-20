Финалы сезона, которые получились лучше «Игры престолов»
Фанаты «Игры престолов» настолько недовольны последним сезоном, что даже создали петицию о том, чтобы финал пересняли. Сейчас у нее больше миллиона человек. Режиссера ругают за ляпы, сценаристов – за ноль интереса в первых сериях, странные поступки героев и нелепый конец. Чтобы было не так грустно, мы напоминаем: в спорте в этом сезоне и всегда ядерные развязки.
Вот какие истории надо было смотреть, чтобы не расстраиваться.
Чемпионская гонка в РПЛ – нереальный матч «Зенита» и «Краснодара»
Победа «Краснодара» обостряла бы борьбу за первое место, успех «Зенита» фактически закрывал вопрос об интриге. С чемпионством в итоге стало все ясно, но важен сам процесс: в Краснодаре был совершенно безумный матч с нетипичными для РПЛ дикими скоростями, множеством голевых моментов и фантастически красивыми мячами. Особенно во втором тайме – штрафной Ракицкого, мощный и точный удар Перейры издали, победный гол Дзюбы в добавленное время. Не игра, а чистый восторг.
Дикие ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов
Весной главный клубный футбольный турнир сошел с ума – столько камбэков раньше не умещалось и в нескольких сезонах.
- «Ювентус» грохнул «Атлетико» после тяжелого поражения в Мадриде
- «МЮ» умудрился у самого «ПСЖ» отыграть домашние 0:2
- «Аякс» унизил «Реал» на его поле, а затем вынес «Юве»
- «Ман Сити» и «Тоттенхэм» выдали безумный матч с семью голами на «Этихаде»
- «Ливерпуль» даже без овертайма вышиб «Барсу» после 0:3 на «Камп Ноу»
- «Тоттенхэм» устроил сумасшествие в Амстердаме
Такой феерии в отдельно взятом сезоне не было еще никогда. Как бы ни сложилось дальше, ЛЧ, родная, – только не останавливайся.
Сумасшедшие по событийности матчи европейских чемпионатов
Таких игр даже за этот год набралось немало. В Германии последняя команда едва не обыгрывает первую, «Боруссия» против аутсайдера в рурском дерби неожиданно теряет двух игроков из-за удалений и громко проигрывает, полуфиналист ЛЕ «Айнтрахт» в первом тайме пропускает шесть голов от «Байера».
В Италии «Наполи» разносит «Рому» и «Интер», но ничего не может поделать с «Аталантой», которая еще и превращает 0:3 от «Ромы» в 3:3 в одной игре. В Испании «Вильярреал» и «Барса» заколачивают друг другу по четыре гола, а в Англии «Ман Сити» неожиданно избивает «Челси» шестью голами. Даже посреди обыденных туров было много классных развязок.
Отличные матчи сборных
Хотя все кривятся от перерывов на матчи сборных, в марте было очень весело. Например, Голландия проиграла Германии 2:3, отыгравшись с 0:2, но пропустив решающий гол на последней минуте.
Впрочем, гораздо более крутой камбэк, причем одновременно, совершили датчане и шведы. Швеция проигрывала в Норвегии 0:3 к 70-й минуте, но умудрилась сыграть 3:3. Дания пошла еще дальше – 0:3 от Швейцарии было к 84-й, и все равно датчане вытащили ничью 3:3! Крутой год, даже игры сборных впечатляют.
Мощная развязка в серии между «Торонто» и «Филадельфией»
Счет в серии между этими командами был 3:3, в решающем матче также было все ровно еще за 1,5 секунды до конца основного времени. Но потом Кавай Ленард отчаянно кинул мяч, а тот четыре раза ударился о кольцо и все же залетел в него. «Торонто» выскочил в финал Востока . Еще удивительно, что вот такой бросок с сиреной впервые за все существование НБА определил седьмой матч в серии.
В НХЛ «Коламбус» выбил «Тампу» в четырех матчах
«Тампа» считалась гораздо сильнее, но «Коламбус» набрал неплохую форму в конце регулярного чемпионата, выиграв восемь матчей из десяти. Все началось с крутых сэйвов Бобровского («Коламбус» выиграл 4:3), а затем «Тампу» избили еще трижды – 5:1, 3:1 и 7:3. В «регулярке» все было наоборот – «Коламбусу» доставалось 2:8, 0:4, 1:5, Бобровский нервничал, клуб мог и вовсе не попасть в плей-офф, но кто сейчас об этом помнит. «Тампа» же не показала и половины своих возможностей, в итоге вышла оглушительная сенсация. А «Коламбус» уже в следующем раунде уступил «Бостону».
Турсынбаева сделала первый в мире четверной прыжок в фигурном катании
Казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой 19 лет. В итоговом зачете на ЧМ-2019 она опередила Евгению Медведеву и выиграла «серебро». А еще Турсынбаева совершила историческое достижение: первой из взрослых фигуристок сумела исполнить четверной прыжок на международных соревнованиях. Ранее четверные прыжки пытались сделать француженка Бонали, американка Коэн и японка Андо, но удалось это только Турсынбаевой.