Финалы сезона, которые получились лучше «Игры престолов»

Фанаты «Игры престолов» настолько недовольны последним сезоном, что даже создали петицию о том, чтобы финал пересняли. Сейчас у нее больше миллиона человек. Режиссера ругают за ляпы, сценаристов – за ноль интереса в первых сериях, странные поступки героев и нелепый конец. Чтобы было не так грустно, мы напоминаем: в спорте в этом сезоне и всегда ядерные развязки.

Вот какие истории надо было смотреть, чтобы не расстраиваться.

Чемпионская гонка в РПЛ – нереальный матч «Зенита» и «Краснодара»

Победа «Краснодара» обостряла бы борьбу за первое место, успех «Зенита» фактически закрывал вопрос об интриге. С чемпионством в итоге стало все ясно, но важен сам процесс: в Краснодаре был совершенно безумный матч с нетипичными для РПЛ дикими скоростями, множеством голевых моментов и фантастически красивыми мячами. Особенно во втором тайме – штрафной Ракицкого, мощный и точный удар Перейры издали, победный гол Дзюбы в добавленное время. Не игра, а чистый восторг.