«Урал» обвинил судью: удаленный им игрок показал жест взятки
Матч «Урал» – «Локомотив» получился достаточно скандальным. Во-первых, в ворота хозяев поставили пенальти, и не все уверены в его правильности. Во-вторых, во втором тайме арбитр Владимир Москалев удалил Стефана Страндберга. После этого Страндберг жестом намекнул на взятку.
Первый эпизод: пенальти, из-за которого начались возмущения
Рифат Жемалетдинов, врывается в штрафную «Урала», напарывается на спину Араторе и падает. Арбитр моментально показывает на точку, и его окружают несколько футболистов «Урала».
С одной стороны, Жемалетдинов сам наткнулся на спину соперника, и пенальти здесь никакого не было. Если трактовать по-другому, то: полузащитник хозяев Араторе довольно жестко прервал соперника, и это, бесспорно, одиннадцатиметровый. Президент «Урала» Григорий Иванов сказал: «Локомотиву» надо было выиграть? Так и сказали бы. Мы бы просто тогда не вышли на игру – 0:3 бы нам засчитали, вот и все. Какой пенальти? Не было его, конечно! И вообще странные свистки по ходу встречи».
У комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина есть другое объяснение этой ситуации.
Второй эпизод: удаление Страндберга
В середине второго тайма в борьбе за верховой мяч Стефан Страндберг выставил руку, в прыжке цепляет Федора Смолова, и форвард «Локо» свалился на газон. Москалев подбежал к месту фола, дал Страндбергу вторую желтую карточку (первую он получил за минуту до этого момента) и удалил его.
Уходя, Страндберг показал жест, который вполне может заинтересовать КДК.
После матча Страндберг сказал: «Мы сыграли хороший матч, полностью контролировали мяч до того, как «Локомотив» заработал этот дешевый пенальти. Удаление, которое я получил, – это 100% не удаление. Даже Смолов со мной согласился. Если давать карточки в подобных ситуациях, то за матч их накопится около 50».
Григорий Иванов согласился с мнением своего игрока: «Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает. Что это такое?».
Кстати, Иванов еще и прошелся по руководителю департаменту судейства и инспектирования РФС Александра Егорова: «На месте Александра Егорова я давно уже подал бы в отставку со словами: «Ребят, у меня не получилось». Он же еще умничает, мол, что-то хорошее хочет сделать. Да ничего хорошего он не сделал! Я терпел-терпел, никогда таких вещей не говорил. Если бы я был руководителем судейского комитета, арбитры были бы нормальными. Если говоришь, что некому судить, — написал заявление и пошел в отставку».
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов тоже уверен, что в матче с «Локо» судья работал против его команды: «Удаление сейчас посмотрели – бред полнейший. Я понимаю, на кону Лига чемпионов у команды. К любому сопернику отношусь с уважением, но пришли 20 тысяч болельщиков увидеть прекрасный футбол, а увидели творение».
Немного фактов об «Урале» и арбитре Москалеве:
- В этом сезоне РПЛ Москалев работал на четырех матчах «Урала». Главным судьей – дважды (во играх с «Динамо» и «Локо»). В этих встречах «Урал» набрал всего 1 очко, получив пять желтых и 1 красную карточку.
- На матч «Уфы» и «Урала» уфимские болельщицы принесли плакат против судьи Москалева.
- В Башкирии в селении Урман-Бишкадакский в честь Москалева назвали свалку. «У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое и место», – сказал глава сельсовета.
- Кстати, «Урал» играет довольно жестко в матчах чемпионата России. В последних пяти встречах РПЛ его футболисты заработали 9 желтых и две красные карточки.