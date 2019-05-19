«Урал» обвинил судью: удаленный им игрок показал жест взятки

После матча Страндберг сказал: «Мы сыграли хороший матч, полностью контролировали мяч до того, как «Локомотив» заработал этот дешевый пенальти. Удаление, которое я получил, – это 100% не удаление. Даже Смолов со мной согласился. Если давать карточки в подобных ситуациях, то за матч их накопится около 50».

Григорий Иванов согласился с мнением своего игрока: «Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает. Что это такое?».

Кстати, Иванов еще и прошелся по руководителю департаменту судейства и инспектирования РФС Александра Егорова: «На месте Александра Егорова я давно уже подал бы в отставку со словами: «Ребят, у меня не получилось». Он же еще умничает, мол, что-то хорошее хочет сделать. Да ничего хорошего он не сделал! Я терпел-терпел, никогда таких вещей не говорил. Если бы я был руководителем судейского комитета, арбитры были бы нормальными. Если говоришь, что некому судить, — написал заявление и пошел в отставку».