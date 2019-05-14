Целый стадион посвятил перформанс Рожерио Сени. Он расплакался

Рожерио Сени – легендарный вратарь «Сан Паулу» и сборной Бразилии. Он провел в клубе всю свою карьеру, но в Европе известен благодаря 129 забитым мячам: фантастическая статистика для голкипера.

После окончания карьеры Сени возглавил «Сан Паулу» уже в качестве тренера, но вышло не очень.

Ноябрь 2016. Сени подписал контракт с «Сан Паулу».

Сени подписал контракт с «Сан Паулу». Май 2017. Первый тур чемпионата Бразилии.

Первый тур чемпионата Бразилии. Июль 2017. Сени уволен из «Сан Паулу»: команда находилась в зоне вылета.

Неудачный старт тренерской карьеры не сломил Рожерио: в ноябре 2017-го он возглавил «Форталезу» из Серии Б и сразу же смог выйти с командой в Серию А.

2019 год – первый сезон Сени в Серии А в качестве тренера «Форталезы». Вчера он впервые сыграл против своей родной команды, «Сан Паулу». Болельщики обеих команд посвятили ему перформанс, а тренер не выдержал и расплакался. Его реакция – бесценна.