Целый стадион посвятил перформанс Рожерио Сени. Он расплакался
Рожерио Сени – легендарный вратарь «Сан Паулу» и сборной Бразилии. Он провел в клубе всю свою карьеру, но в Европе известен благодаря 129 забитым мячам: фантастическая статистика для голкипера.
После окончания карьеры Сени возглавил «Сан Паулу» уже в качестве тренера, но вышло не очень.
- Ноябрь 2016. Сени подписал контракт с «Сан Паулу».
- Май 2017. Первый тур чемпионата Бразилии.
- Июль 2017. Сени уволен из «Сан Паулу»: команда находилась в зоне вылета.
Неудачный старт тренерской карьеры не сломил Рожерио: в ноябре 2017-го он возглавил «Форталезу» из Серии Б и сразу же смог выйти с командой в Серию А.
2019 год – первый сезон Сени в Серии А в качестве тренера «Форталезы». Вчера он впервые сыграл против своей родной команды, «Сан Паулу». Болельщики обеих команд посвятили ему перформанс, а тренер не выдержал и расплакался. Его реакция – бесценна.
Вчера «Форталеза» проиграла: единственный гол «Сан Паулу» забил на 77-й минуте. Но в клубе не отчаиваются и верят, что успех вместе с Сени обязательно придет.