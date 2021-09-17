Сан-Паулу

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«Сан-Паулу» расторг контракт с 38-летним Дани Алвесом из-за долгов. Игрок отказался от изменений условий договора
#Дани Алвес
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Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним
#Дани Алвес
Целый стадион посвятил перформанс Рожерио Сени. Он расплакался
#Бразилия
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