Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним

Летом-2019 у Дани Алвеса закончился контракт с «ПСЖ». Свободным агентом он выиграл Кубок Америки и стал лучшим игроком турнира. Алвес был востребован и получал предложения из Лиги чемпионов.

Но его не соблазняли большие клубы. Дани Алвес уже выиграл все: он самый титулованный футболист в истории – 42 трофея.

В 39 лет хочет сыграть на чемпионате мира

Летом он искал клуб, который на ближайшие три года предоставит ему игровую практику. И Дани Алвес поехал домой. «Сан-Паулу» выдал ему контракт до декабря 2022 года. Как раз под чемпионат мира.

Да-да, Алвес в 39 лет собирается в Катар. Чтобы закрыть личный гештальт: чемпионат мира – самый желанный, но непокоренный трофей Дани Алвеса. «У меня есть мечта сыграть на чемпионате мира-2022, и мне нужна команда, с которой я смогу этого добиться. Я не перешел ради того, чтобы закончить карьеру. У меня много целей».

Но до Катара – еще три сезона в Бразилии. Пока Алвес сыграл полсезона в «Сан-Паулу». И снова всех удивил.

Получил номер от Кака и стал атакующим полузащитником

В «Сан-Паулу» Алвес получил 10-й номер, который ему вручил лично Кака на презентации (на которой собралось 40 тысяч болельщиков). Ну, кажется, ничего удивительного – он просто обожает получать новые номера: за карьеру у него их было 12 штук. Только в «ПСЖ» за два сезона он играл под четырьмя разными.