Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним
Летом-2019 у Дани Алвеса закончился контракт с «ПСЖ». Свободным агентом он выиграл Кубок Америки и стал лучшим игроком турнира. Алвес был востребован и получал предложения из Лиги чемпионов.
Но его не соблазняли большие клубы. Дани Алвес уже выиграл все: он самый титулованный футболист в истории – 42 трофея.
В 39 лет хочет сыграть на чемпионате мира
Летом он искал клуб, который на ближайшие три года предоставит ему игровую практику. И Дани Алвес поехал домой. «Сан-Паулу» выдал ему контракт до декабря 2022 года. Как раз под чемпионат мира.
Да-да, Алвес в 39 лет собирается в Катар. Чтобы закрыть личный гештальт: чемпионат мира – самый желанный, но непокоренный трофей Дани Алвеса. «У меня есть мечта сыграть на чемпионате мира-2022, и мне нужна команда, с которой я смогу этого добиться. Я не перешел ради того, чтобы закончить карьеру. У меня много целей».
Но до Катара – еще три сезона в Бразилии. Пока Алвес сыграл полсезона в «Сан-Паулу». И снова всех удивил.
Получил номер от Кака и стал атакующим полузащитником
В «Сан-Паулу» Алвес получил 10-й номер, который ему вручил лично Кака на презентации (на которой собралось 40 тысяч болельщиков). Ну, кажется, ничего удивительного – он просто обожает получать новые номера: за карьеру у него их было 12 штук. Только в «ПСЖ» за два сезона он играл под четырьмя разными.
Оказалось, что Алвес выбрал десятый не просто так. В первом же матче он вышел на позиции под нападающим. Алвеса наотдавал больше всех пасов в чужую штрафную. И забил единственный гол.
Удивительно: все карьеру Дани Алвес играл справа в защите. Иногда выходил справа в полузащите. У Тухеля в «ПСЖ» иногда играл в центре поля – с возрастом интеллект стал перевешивать физические данные. Но до 36 он никогда не выходил под нападающим
Алвес – это и есть коллектив. Сейчас он главный человек в «Сан-Паулу»
В Бразилии Дани Алвеса обожают и восхищаются каждым действием. В Европе – удивляются: как игрок, всю жизнь игравший справа в защите, в 36 становится атакующим полузащитником? И как он вообще себя там чувствует?
Лучший и самый авторитетный ответ у Фернандо Диниза – главного тренера «Сан-Паулу». Вот его монолог:
«У него есть уникальное ощущение коллектива. Дани собирает вокруг себя команду и делает партнеров лучше. Он и есть коллектив.
Это не игрок, который пойдет в обводку на троих или ударит с 40 метров. Он абсолютно командный. Играя под нападающим, он не только обостряет игру, но и много обороняется. К тому же он находится в самом центре командного построения и оттуда руководит игрой.
Дани формулирует игру, заставляет команду играть. Дани никогда не просил меня ставить его в середину – это целиком моя идея.
Он первым прибывает и последним уходит с тренировочной базы. Дани забоится о теле: правильно питается, спит и все такое. И всегда говорит, что это главный аспект его успеха. Он не чистый талант, он – труд.
И он помогает не только на поле, но и в руководстве. И тренерскому штабу, и партнерам вне поля. Дани – парень, полностью преданный «Сан-Паулу». И тот, кто поднимает этот клуб на уровень выше».
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Алвес сыграл за «Сан-Паулу» 20 матчей, команда финишировала на шестом месте. Он забил два гола, отдал три голевые. В последних восьми матчах – играл с капитанской повязкой. И за полсезона исполнил три разные роли: атакующего полузащитника (10 матчей), правого полузащитника (6), правого защитника (4).
До чемпионата мира еще три года. Сейчас форма и выступления Дани Алвеса – одна из главных интриг (для нас, европейцев) бразильской лиги.