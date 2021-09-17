Дани Алвес
Сан-Паулу
«Сан-Паулу» расторг контракт с 38-летним Дани Алвесом из-за долгов. Игрок отказался от изменений условий договора
5 часов назад
«Сан-Паулу» выпустил официальный пресс-релиз, в котором подтвердил уход Дани Алвеса. Его контракт действовал до декабря 2022 года, но его досрочно разорвали.
В пресс-релизе нет никаких подробностей или комментариев об уходе Алвеса. Но в августе технический директор клуба Карлос Белмонте предупреждал, что разрыв контракта возможен.
Клуб задолжал Алвесу зарплату и не мог ее выплатить. Руководство начало переговоры о пересмотре условий, но игрок не согласился с ними. «Мы приняли решение и сообщили тренеру Эрнану Креспо, что Алвес больше не будет играть за «Сан-Паулу», – сказал Бельмоте.
- Алвес выступал в клубе с 2019 года. Он провел за него 95 игр, забил девять голов и отдал 14 ассистов.
- «Сан-Паулу» был пятым клубом в карьере Алвеса. До него он играл в «Севилье», «Барселоне», «Ювентусе», «ПСЖ». На международном уровне выступает за Бразилию.
- Ему 38 лет, это самый титулованный игрок в истории футбола (43 трофея). В их числе три победы в Лиге чемпионов, шесть побед в чемпионстве Испании, два Кубка Америки, два Кубка конфедераций.
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