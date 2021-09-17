«Сан-Паулу» расторг контракт с 38-летним Дани Алвесом из-за долгов. Игрок отказался от изменений условий договора

«Сан-Паулу» выпустил официальный пресс-релиз, в котором подтвердил уход Дани Алвеса. Его контракт действовал до декабря 2022 года, но его досрочно разорвали.

В пресс-релизе нет никаких подробностей или комментариев об уходе Алвеса. Но в августе технический директор клуба Карлос Белмонте предупреждал, что разрыв контракта возможен.

Клуб задолжал Алвесу зарплату и не мог ее выплатить. Руководство начало переговоры о пересмотре условий, но игрок не согласился с ними. «Мы приняли решение и сообщили тренеру Эрнану Креспо, что Алвес больше не будет играть за «Сан-Паулу», – сказал Бельмоте.