За тур до конца у «Спартака» есть целых 7 вариантов финиша в РПЛ. От группы ЛЧ до непопадания в еврокубки
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в 29-м туре РПЛ. Пока ему доступно любое из мест в шестерке кроме первого. Завтра, вероятно, какие-то варианты уже исчезнут, но пока интересен сам факт: «Спартаку» остался один матч, а раскладов на финише для него – уйма.
Регламент при равенстве очков:
- игры между собой
- число побед
- разница мячей
- забитые мячи
- забитые мячи в гостях
2-е место и прямое попадание в ЛЧ. Это невероятный сценарий
Что для этого нужно? Чтобы сбылись все три варианта:
• «Спартак» обыгрывает в гостях «Оренбург» в последнем туре.
• «Локомотив» проигрывает оба оставшихся матча («Уралу» и «Уфе»).
• «Краснодар» набирает не больше двух очков за два матча (с «Арсеналом» и «Рубином»).
3-е место и попадание в квалификацию ЛЧ. Вариант практически нереальный
Расклад следующий:
• «Спартак» должен обыграть «Оренбург», «Краснодар» все так же не должен набрать больше двух очков в двух матчах. Едва ли кто-то ждет таких жутких фейлов от краснодарцев.
Или:
• «Спартак» играет вничью с «Оренбургом», но при этом «Краснодар» проигрывает оба матча, а ЦСКА в последнем туре не выигрывает. Пожалуй, это фантастика.
4-е место и попадание в квалификацию ЛЕ. Расклад весьма вероятный
Это как раз та позиция, которую сейчас занимают красно-белые. Чтобы на ней остаться, надо сыграть не хуже ЦСКА в последнем туре (у армейцев матч с «Крыльями Советов»). Все очень просто и без подсчета дополнительных показателей.
4-е место и попадание в группу ЛЕ. Расклад также вполне допустимый
Все то же самое, что и в предыдущем пункте – «Спартак» должен сыграть не хуже ЦСКА. Но именно для прямого попадания в группу ЛЕ этого мало. Надо еще чтобы «Локомотив» выиграл в финале Кубка России у «Урала». Здесь нет ничего нереального.
5-е место и попадание в квалификацию ЛЕ. Тоже возможно
И это будет сильно напоминать прошлый год. Тогда «Спартаку» требовалось сыграть так же, как и ЦСКА, но он проиграл и не попал напрямую в Лигу чемпионов. Теперь если красно-синие покажут результат лучше, то обгонят «Спартак».
Тогда нужно будет удержаться на пятом месте. Если случится ничья с «Оренбургом» (50 очков), то надо, чтобы «Арсенал» не выиграл оба матча (против «Краснодара» и «Динамо»). Если поражение (49 очков), нужно, чтобы туляки набрали за два тура не больше трех очков.
6-е место и непопадание в еврокубки. Малореально, но возможно
• Если «Спартак» играет вничью в Оренбурге, то окажется шестым при соблюдении обоих условий: а) победа ЦСКА; б) две победы «Арсенала».
• Если «Спартак» проигрывает в Оренбурге, то станет шестым при двух условиях: а) ЦСКА не проигрывает; б) «Арсенал» за два матча набирает не меньше четырех очков.
6-е место и попадание в квалификацию ЛЕ. Не так уж реально, но вероятность есть
Весь предыдущий пункт остается актуальным – тогда «Спартак» становится шестым. Но чтобы при этом попасть в еврокубки, надо ждать победы «Локомотива» в финале Кубка России.
«Локомотив» начнет свой матч с «Уралом» в воскресенье в 11:30 (мск), «Краснодар» – с «Арсеналом» – в тот же день в 16:30 (мск).