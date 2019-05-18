За тур до конца у «Спартака» есть целых 7 вариантов финиша в РПЛ. От группы ЛЧ до непопадания в еврокубки

2-е место и прямое попадание в ЛЧ. Это невероятный сценарий

Что для этого нужно? Чтобы сбылись все три варианта:

• «Спартак» обыгрывает в гостях «Оренбург» в последнем туре.

• «Локомотив» проигрывает оба оставшихся матча («Уралу» и «Уфе»).

• «Краснодар» набирает не больше двух очков за два матча (с «Арсеналом» и «Рубином»).

3-е место и попадание в квалификацию ЛЧ. Вариант практически нереальный

Расклад следующий:

• «Спартак» должен обыграть «Оренбург», «Краснодар» все так же не должен набрать больше двух очков в двух матчах. Едва ли кто-то ждет таких жутких фейлов от краснодарцев.

Или:

• «Спартак» играет вничью с «Оренбургом», но при этом «Краснодар» проигрывает оба матча, а ЦСКА в последнем туре не выигрывает. Пожалуй, это фантастика.