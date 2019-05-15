VAR в полуфинале Кубка России: удаление, отмененный гол, пенальти

Определились финалисты Кубка России. «Урал» прошел «Арсенал», сыграв вничью в ответном матче (2:2). «Локомотив» в гостевом матче выиграл у «Ростова» (2:0). Во многом на эти результаты повлияла система VAR. Ее все еще пробуют только в Кубке России, но сразу получается грандиозно.

Пенальти и меньшинство

«Урал» и «Арсенал» снова веселились. В двух матчах этой полуфинальной пары судьи пользовались VAR. В обоих случаях удалили игрока «Урала». В первой игре «Урал» выиграл с минимальным счетом, но потерял Петруса Бумаля. Здесь все вышло еще серьезнее: Эрик Бикфалви покинул поле еще в первом тайме.

Забавно, что именно Бикфалви стал главным героем матча. И тоже не без помощи видеоповторов. Бикфалви забил в первой же атаке, а потом заработал для «Урала» одиннадцатиметровый. Мяч попал в руку Беляеву, повтор посмотрели, пенальти поставили. Эль Кабир пусть и не сразу, но все-таки забил второй мяч.