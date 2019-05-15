VAR в полуфинале Кубка России: удаление, отмененный гол, пенальти
Определились финалисты Кубка России. «Урал» прошел «Арсенал», сыграв вничью в ответном матче (2:2). «Локомотив» в гостевом матче выиграл у «Ростова» (2:0). Во многом на эти результаты повлияла система VAR. Ее все еще пробуют только в Кубке России, но сразу получается грандиозно.
Пенальти и меньшинство
«Урал» и «Арсенал» снова веселились. В двух матчах этой полуфинальной пары судьи пользовались VAR. В обоих случаях удалили игрока «Урала». В первой игре «Урал» выиграл с минимальным счетом, но потерял Петруса Бумаля. Здесь все вышло еще серьезнее: Эрик Бикфалви покинул поле еще в первом тайме.
Забавно, что именно Бикфалви стал главным героем матча. И тоже не без помощи видеоповторов. Бикфалви забил в первой же атаке, а потом заработал для «Урала» одиннадцатиметровый. Мяч попал в руку Беляеву, повтор посмотрели, пенальти поставили. Эль Кабир пусть и не сразу, но все-таки забил второй мяч.
В моменте с удалением Бикфалви наступил на ногу Бакаеву. Карасев получил подсказку от помощников, посмотрел повтор и вынес решение. Лидеру «Урала» выписали красную карточку. Его партнеры пытались спорить, но сам Эрик все понимал. Фол был серьезный, на повторе все разглядели.
В большинстве «Арсенал» выглядел намного лучше, но команду хватило только на два мяча. Интересно, что единственное весеннее поражение тульской команды случилось как раз в первой кубковой игре с «Уралом». Матчи с «Уралом» не получаются у «Арсенала» и в чемпионате: проигрыш в первом круге и весенняя ничья. Тот случай, когда не помогает даже VAR.
Отмененный гол Ионова
Нападающий «Ростова» Алексей Ионов уже на первой минуте забил «Локомотиву». Радости было много.
Первая игра закончилась со счетом 2:2, а этот гол давал «Ростову» хорошее преимущество. Потом у Ионова нашли офсайд, посмотрели VAR, отменили мяч. «Ростов» больше не забивал, а «Локомотив» вколотил сразу два гола.
Интересно, что в первой встрече VAR сработал как раз в пользу «Ростова» – тогда команда получила пенальти, который реализовал Попов. Во многом из-за этого «Ростов» получил преимущество, а болельщики даже готовились к выходу в финал.
Баннер классный, но уже не актуальный.
«Локомотив» ответил нашивками на форме в честь «Игры престолов». А еще на клубном стадионе в понедельник покажут заключительную серию сериала. Имиджу «Локо» все это только помогает.
Фото плашки: Global Look Press