В ЛЕ засчитали решающий гол из офсайда. Просто тут нет VAR
«Айнтрахт» и «Бенфика» устроили двухматчевый триллер с большим количеством голов. В первой игре немцы остались в меньшинстве уже на 20-й минуте, пустили четыре мяча, а сами забили только два. Тогда зажигал 19-летний португалец Феликс, который оформил хет-трик.
В Германии «Айнтрахт» устраивала только победа в два мяча без большого количества пропущенных голов. По статистике «Айнтрахт» перебил соперника почти в два раза (15-8) и добился нужного результата. Победа 2:0 – устраивающий итог, но оба мяча важны сами по себе.
В моменте с первым голом Костич отличился из офсайда. В Лиге Европы нет системы VAR – она появится только с финального матча.
Здесь судьи просмотрели неправильное положение полузащитника «Айнтрахта».
После дальнего удара мяч ударился в штангу и отскочил как раз на его ногу. Костич заступил за линию офсайда примерно на метр.
Вторым голом отличился Себастьян Роде – парень, который провел в «Айнтрахте» большую часть карьеры, а потом пробовался в «Баварии» и «Боруссии». Зимой Роде вернулся в «Айнтрахт» по арендному соглашению из Дортмунда. Теперь здесь убедились, что не зря снова в него поверили.
Домашняя статистика «Айнтрахта» – чудо. Клуб непобедим уже в 12 еврокубковых матчах подряд, где был хозяином поля. Последнее поражение было еще в Кубке УЕФА-2006/07, когда «Айнтрахт» проиграл «Палермо».
В полуфинале Лиги Европы будет сложно. Там «Айнтрахт» сыграет с «Челси».