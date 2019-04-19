В ЛЕ засчитали решающий гол из офсайда. Просто тут нет VAR

«Айнтрахт» и «Бенфика» устроили двухматчевый триллер с большим количеством голов. В первой игре немцы остались в меньшинстве уже на 20-й минуте, пустили четыре мяча, а сами забили только два. Тогда зажигал 19-летний португалец Феликс, который оформил хет-трик.

В Германии «Айнтрахт» устраивала только победа в два мяча без большого количества пропущенных голов. По статистике «Айнтрахт» перебил соперника почти в два раза (15-8) и добился нужного результата. Победа 2:0 – устраивающий итог, но оба мяча важны сами по себе.

В моменте с первым голом Костич отличился из офсайда. В Лиге Европы нет системы VAR – она появится только с финального матча .

Здесь судьи просмотрели неправильное положение полузащитника «Айнтрахта».