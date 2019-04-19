Лига Европы
Филип Костич
Себастьян Роде
Бенфика
Айнтрахт Ф
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#Лига Европы #Айнтрахт Ф #Бенфика #Себастьян Роде #Филип Костич

В ЛЕ засчитали решающий гол из офсайда. Просто тут нет VAR

19 апреля 2019, 00:33
Александр Плеханов

«Айнтрахт» и «Бенфика» устроили двухматчевый триллер с большим количеством голов. В первой игре немцы остались в меньшинстве уже на 20-й минуте, пустили четыре мяча, а сами забили только два. Тогда зажигал 19-летний португалец Феликс, который оформил хет-трик.

В Германии «Айнтрахт» устраивала только победа в два мяча без большого количества пропущенных голов. По статистике «Айнтрахт» перебил соперника почти в два раза (15-8) и добился нужного результата. Победа 2:0 – устраивающий итог, но оба мяча важны сами по себе. 

В моменте с первым голом Костич отличился из офсайда. В Лиге Европы нет системы VAR – она появится только с финального матча

Здесь судьи просмотрели неправильное положение полузащитника «Айнтрахта». 

После дальнего удара мяч ударился в штангу и отскочил как раз на его ногу. Костич заступил за линию офсайда примерно на метр. 

Вторым голом отличился Себастьян Роде – парень, который провел в «Айнтрахте» большую часть карьеры, а потом пробовался в «Баварии» и «Боруссии». Зимой Роде вернулся в «Айнтрахт» по арендному соглашению из Дортмунда. Теперь здесь убедились, что не зря снова в него поверили.

Домашняя статистика «Айнтрахта» – чудо. Клуб непобедим уже в 12 еврокубковых матчах подряд, где был хозяином поля. Последнее поражение было еще в Кубке УЕФА-2006/07, когда «Айнтрахт» проиграл «Палермо».

В полуфинале Лиги Европы будет сложно. Там «Айнтрахт» сыграет с «Челси». 

Все фото: Global Look Press
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