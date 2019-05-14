Черчесов объявил новый состав сборной. Там много неожиданностей
Следующие матчи в отборе на ЧМ-2020 Россия сыграет со сборными Кипра и Сан Марино. На встречи с более слабыми соперниками (89-е и 211-е место в рейтинге ФИФА) Черчесов вызвал сразу несколько новых футболистов.
Пока что объявлена лишь предварительная заявка: финальная будет на следующей неделе. Но многие новички заслуживают места и в основном списке, хоть и играют не за топ-клубы РПЛ.
Алексей Сутормин («Оренбург»)
Возраст: 25 лет.
Позиция: полузащитник.
Сутормин – один из самых универсальных футболистов в РПЛ. Он играет на обоих флангах (чаще – на левом) и закрывает все позиции: от защитника до нападающего. Этот сезон – первый для Сутормина в РПЛ, но он уже забил 8 голов, в том числе ЦСКА и «Зениту».
В среднем Сутормин бьет 1,9 раз за матч, но при этом делает 2,4 отбора. Кажется, за 90 минут на поле он успевает абсолютно все.
Летом Алексей наверняка сменит клуб. Говорят об интересе «Зенита» и «Спартака» (Сутормин играл в молодежке обоих клубов), есть интерес и у «Ростова».
Николай Комличенко («Млада Болеслав»)
Возраст: 23 года.
Позиция: нападающий.
- Рекордсмен чемпионата Чехии по забитым голам (27).
- Воспитанник «Краснодара».
- За ним следят сразу несколько европейских клубов, включая «Андерлехт» и «Бешикташ».
Удивительно, что Николая Комличенко не вызывали в сборную раньше. Черчесов оправдывался, что уровнь Комличенко его пока не устроил, а сам Николай шутил, что его отношения со сборной России – это подписка в инстаграме. Наконец это случилось.
Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов («Арсенал»)
Возраст: Бакаев – 22 года, Мирзов – 25 лет.
Позиция: полузащитники.
Тульский «Арсенал» – вторая после «Зенита» команда весенней части РПЛ по набранным очкам. Клуб из Тулы грохнул ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» и сейчас всего в одном очке от еврокубков.
Полузащитник Бакаев играет в «Арсенале» в аренде (из «Спартака»), и этой весной он творил чудеса. Из последних четырех матчей, в которых он выходил на поле, «Арсенал» выиграл три: в каждом из них забивал Бакаев.
Мирзов – менее очевидный герой. Как и Бакаев, он играет в «Арсенале» в аренде (из «Ростова»), но до этого сезона его карьера развивалась намного медленнее. В его активе удачный сезон в «Тосно» и «Торпедо», но за «Ростов» он сыграл только три матча. После 5 голов и 1 ассиста в этом сезоне Карпин едва ли куда-то его отдаст.
Оба игрока «Арсенала» в этом сезоне – в десятке лучших дриблеров РПЛ. По статистике каждый из них делает 1,5 успешных обводок за матч.
Михаил Меркулов («Урал»)
Возраст: 25 лет.
Позиция: левый защитник.
Самый неожиданный кандидат в списке Черчесова. Меркулов – левый защитник, и уже 4 года играет в «Урале». В этом сезоне он стабильный игрок основы: у него уже 26 матчей за клуб из 28.
Меркулов редко подключается к атакам: в его карьере ни одного гола и ассиста. Зато он отлично справляется с прямыми обязанностями левого защитника: хорошо отбирает мячи и выигрывает верховые дуэли.
В среднем за игру Меркулов отбирает мяч 2,7 раза. Это четвертая статистика в РПЛ: больше только у Соу, Чичерина и Гацкана. В прагматичном футболе он будет намного полезнее Кудряшова и Жиркова.
Этой зимой говорили об интересе «Спартака» к Меркулову. Пока трансфер не состоялся, но вполне вероятно, что летом москвичи заберут из Екатеринбурга уже готового игрока сборной России.