Черчесов объявил новый состав сборной. Там много неожиданностей

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Возраст: 25 лет.

Позиция: полузащитник.

Сутормин – один из самых универсальных футболистов в РПЛ. Он играет на обоих флангах (чаще – на левом) и закрывает все позиции: от защитника до нападающего. Этот сезон – первый для Сутормина в РПЛ, но он уже забил 8 голов, в том числе ЦСКА и «Зениту».

В среднем Сутормин бьет 1,9 раз за матч, но при этом делает 2,4 отбора. Кажется, за 90 минут на поле он успевает абсолютно все.

Летом Алексей наверняка сменит клуб. Говорят об интересе «Зенита» и «Спартака» (Сутормин играл в молодежке обоих клубов), есть интерес и у «Ростова».