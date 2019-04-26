Весь тульский «Арсенал» – сенсация. Но важно знать одного героя
Тульский «Арсенал» разгромил «Спартак» (3:0) и подтвердил сумасшедшую тенденцию весны. После возобновления чемпионата команда Черевченко еще не проигрывала (5 побед, 3 ничьи). Разница мячей в весенний отрезок – 10:1.
Всего этого не получилось бы без классной игры лидеров команды. Кангва, Бакаев, Джорджевич – в разных матчах уровень показывают все. В матче со «Спартаком» лучше остальных зажег Резиуан Мирзов. Он реализовал пенальти и ассистировал Ткачеву в моменте со вторым голом.
О Мирзове сразу все заговорили. Теперь его спрашивают о возможной игре за сборную, обидах на Кононова и победном настроении. Парень с очень необычной историей стал звездой в один вечер, но его карьерный путь и жизненная философия важнее мимолетной вспышки внимания.
Например, мяч в ворота «Енисея» Мирзов посвятил жертвам теракта в Новой Зеландии.
Вот еще несколько интересных вещей:
• В августе «Арсенал» взял Мирзова в аренду из «Ростова». Там Резиуана использовали в трех играх этого сезона, но выпускали в среднем на 17 минут. В «Арсенале» пообещали постоянную практику, а Мирзов сам настоял на этом переходе.
• В «Арсенал» Резиуана зазывал его друг Берхамов. Сам Кантемир помогал Туле еще в ФНЛ, а теперь раскрылся здесь на новом уровне. «Он помог быстрее освоиться. Знаю, что Кантик хотел, чтобы я здесь оказался, к счастью, это произошло», – рассказывал Мирзов.
• Освоиться получилось даже лучше, чем ожидалось. В этом сезоне Мирзов забил пять мячей в РПЛ: дважды «Спартаку», «Енисею», «Оренбургу» и «Зениту». В матчах с голами Мирзова «Арсенал» только раз потерял очки, когда сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).
• От Мирзова ждут чудес и в Кубке России. Кстати, с «Тосно» он выиграл Кубок в прошлом году и даже забил в финале. В «Арсенале» пока был только гол «Ахмату», но 15 мая пройдет ответный полуфинальный матч с «Уралом». Резиуан любит решающие матчи.
• Оцените прогресс в его результативности: за один сезон в «Арсенале» Мирзов забил в РПЛ на два мяча больше, чем за четыре года в других командах. До «Арсенала» было два гола за «Тосно» и мяч за «Торпедо» в сезоне-2014/15. Так вышло, что Мирзова притягивали команды, у которых проблемы с финансами.
Самый провальный период был у Мирзова в «Ахмате». За два сезона он отыграл там только 13 матчей в РПЛ и вообще ничего не забил. Важно, что перед трансфером в «Ахмат» Мирзова хотели забрать в «Динамо» и в «Анжи». Выбор клуба оказался неудачным.
Резиуан сдержанно воспринимает неудачи и своеобразно радуется победам. «Шампанское из кубка не пил, так как я не пью. И никогда спиртное не пил. Вера не позволяет. Я читаю намаз. Что мог позволить себе? Пойти помолиться. И все. Когда молюсь, переживаю лучшие моменты в жизни. Это даже лучше, чем выиграть Кубок», – рассказывал Резиуан после успеха с «Тосно».
Сейчас Мирзову 25 лет. Он мудро смотрит на вещи и работает над прогрессом, но так было не всегда. Еще во время перехода в «Торпедо» в сезоне-2013/14 юного Мирзова вообще не воспринимали фанаты.
Болельщики «Торпедо» обещали Мирзову веселый сезон. Все из-за слишком активного празднования гола Резиуана в ворота «Торпедо» – он станцевал перед ними лезгинку. Тогда Мирзов еще играл за «Рязань» и был обычным юным парнем. Больше фанатов соперника он не провоцирует, а своим дарит хорошие эмоции.