Весь тульский «Арсенал» – сенсация. Но важно знать одного героя

Вот еще несколько интересных вещей:

• В августе «Арсенал» взял Мирзова в аренду из «Ростова». Там Резиуана использовали в трех играх этого сезона, но выпускали в среднем на 17 минут. В «Арсенале» пообещали постоянную практику, а Мирзов сам настоял на этом переходе.

• В «Арсенал» Резиуана зазывал его друг Берхамов. Сам Кантемир помогал Туле еще в ФНЛ, а теперь раскрылся здесь на новом уровне. «Он помог быстрее освоиться. Знаю, что Кантик хотел, чтобы я здесь оказался, к счастью, это произошло», – рассказывал Мирзов.

• Освоиться получилось даже лучше, чем ожидалось. В этом сезоне Мирзов забил пять мячей в РПЛ: дважды «Спартаку», «Енисею», «Оренбургу» и «Зениту». В матчах с голами Мирзова «Арсенал» только раз потерял очки , когда сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

• От Мирзова ждут чудес и в Кубке России. Кстати, с «Тосно» он выиграл Кубок в прошлом году и даже забил в финале. В «Арсенале» пока был только гол «Ахмату», но 15 мая пройдет ответный полуфинальный матч с «Уралом». Резиуан любит решающие матчи.