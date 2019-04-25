В «Спартаке» дебютировал новый защитник. Результат – 0:3
«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу» и временно вылетел из борьбы за попадание в ЛЧ (тут все расклады). Между «Спартаком» и «Арсеналом» теперь все одно очко в борьбе за пятое место.
Гапонов – кто это вообще такой?
На профессиональном уровне Гапонов играет четвертый сезон. Гапонов родился в Орле, провел два года в школе «Мастер-Сатурн», потом начал карьеру в «Строгино». После трех сезонов в ПФЛ парня заметили и пригласили в «Спартак».
В этом году Гапонов отыграл в ФНЛ 27 матчей и даже забил один гол. Произошло это еще в августе, когда «Спартак-2» обыграл «Химки» (3:1). До игры с «Арсеналом» в основной «Спартак» Гапонова забирали на шесть матчей, но во всех из них он оставался на скамейке.
Гол Гапонова смотрите с 0:53
Портал Transfermarkt оценил Гапонова в 500 тысяч евро. В «Спартак» тот попал вообще бесплатно, когда перешел из «Строгино» свободным агентом в июле 2018-го. В «Строгино» Гапонова научили играть сразу опорника и центрального защитника – здесь он универсал.
Зимой Гапонова брали на сборы с основным «Спартаком». Там он вдохновлялся книгой Джеррарда, а потом неплохо показал себя перед Кононовым. Даже участвовал в ротации на матчах.
Информация от скаута «Строгино» Антона Жировкина еще интереснее. «Спартаку» полезно получить центрального защитника с атакующими навыками. Хотя в Туле это не помогло.
На матч с «Арсеналом» в основе вышел 21-летний Илья Гапонов. Все из-за проблем в центре обороны. Жиго, Боккетти и Кутепов по разным причинам не поехали на матч в Тулу, а Рассказов отбывал дисквалификацию.
Из здоровых и доступных защитников основы оставались только Джикия, Комбаров, Айртон и Ещенко. Весь вопрос в том, что в центре мог сыграть один Джикия. Кононов не выдумывал смену позиций, а просто поднял Илью Гапонова из «Спартака-2».
Получилось так себе. «Спартак» пропустил три мяча уже в первом тайме. Футболисты «Арсенала» постоянно атаковали, Максименко ошибался, Гапонов совершил всего два отбора. Плохая история. Еще и Айртон в одном из моментов привез пенальти.