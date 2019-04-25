В «Спартаке» дебютировал новый защитник. Результат – 0:3

Гапонов – кто это вообще такой?

На профессиональном уровне Гапонов играет четвертый сезон. Гапонов родился в Орле, провел два года в школе «Мастер-Сатурн», потом начал карьеру в «Строгино». После трех сезонов в ПФЛ парня заметили и пригласили в «Спартак».

В этом году Гапонов отыграл в ФНЛ 27 матчей и даже забил один гол. Произошло это еще в августе, когда «Спартак-2» обыграл «Химки» (3:1). До игры с «Арсеналом» в основной «Спартак» Гапонова забирали на шесть матчей, но во всех из них он оставался на скамейке.