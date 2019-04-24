РПЛ изменилась за три тура: «Зенит» почти чемпион, «Краснодар» мимо ЛЧ

«Зенит» обыграл «Динамо» (2:0). Отрыв от второго места – восемь очков, а до конца чемпионата остается всего пять туров. Упустить такое преимущество за короткий отрезок сложно, но РПЛ уже превратилась в непредсказуемый чемпионат.

Еще три тура назад ситуация в таблице была другой. В чемпионство «Зенита» тогда так сильно не верили, потому что на лидерство претендовали «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».

Наглядно все перемены выглядят вот так. С чемпионством почти все ясно, но есть еще два места в Лиге чемпионов. На них по-прежнему претендуют все преследователи «Зенита», а завтра может добавиться и «Спартак». Для этого ему надо победить в Туле.