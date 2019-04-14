«Спартак» снова проиграл. Дела в клубе – просто катастрофа
Сентябрьский матч с «Ростовом» закончил жуткий для «Спартака» месяц – в четырех матчах РПЛ команда набрала всего два очка и опозорилась в игре с «Рапидом». «Ростов» подвел черту – невнятная игра «Спартака», гол бывшего спартаковца Зуева, и Валерий Карпин увез из Москвы победу 1:0.
С тех пор много что поменялось кроме позиции в таблице (пятое место). Отставка Карреры, несколько игр при Рианчо, назначение Кононова, очередная жуть в еврокубках, зимнее исключение сразу нескольких футболистов, а на выходе – все те же проблемы. Сегодня также случилось поражение от «Ростова», которое обеспечили экс-спартаковцы Гацкан (был в системе клуба) и Еременко (сделал голевой пас Шомуродову).
То, что происходит со «Спартаком» – ужас без конца.
• Люди в руководстве публично комментируют уход Карреры так, что за это становится стыдно.
• Олег Кононов рассказывал при назначении, что для постановки игры должно хватить и четырех месяцев, а команда должна будет играть в футбол, который был при Бескове и Романцеве. Но тренер в клубе уже полгода, а проблески комбинационного футбола настолько редкие, что их практически не видно.
• Команду хватает в лучшем случае на один тайм. Зачастую – на 20 минут. В пяти важнейших играх против «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» ЦСКА и «Ростова» «Спартак» во вторых таймах пропустил четыре мяча, но не забил ничего вообще. В этих играх он набрал всего пять очков, учитывая при этом, что четыре матча были домашними. Что с физподготовкой? Что с влиянием на игру?
• Самуэль Жиго выходит после тяжелой травмы на матчи с ЦСКА и «Ростовом», где совершает три голевые ошибки. Оба мяча ростовчане забили из-под него. С кадрами тяжело, но других вариантов Кононов не может придумать вообще, выпуская неготового футболиста в решающих играх
• За 13 матчей при Кононове «Спартак» не пропустил только в двух – против «Анжи», где пропустить сложно, и против «Динамо», где бело-голубые вполне имели все шансы сравнять счет. В обороне зачастую просто хаос.
• Если кто-то сможет придумать внятное объяснение тому, что в «Спартаке» упрямо продолжают ставить Александра Ломовицкого, то этому человеку нужно выписать премию. Это не то что бы единичный фейл, это провал космического масштаба: в «Спартаке» на правый край полузащиты – важнейшую позицию в атаке – ставят человека, который за 632 минуты не сумел отметиться ни одним результативным действием.
Более того, если открыть статистику на WhoScored, то практически все показатели у этого парня – уровень почти что третьего десятка даже в «Спартаке», не говоря уж о чемпионате в целом. В прошлом сезоне за 34 матча в «Спартаке-2» Ломовицкий не отдал ни одной голевой передачи. К самому игроку нет претензий – он пытается. Но ведь уровень пока что просто аховый, что и подтверждают цифры.
• Зе Луиш и Луис Адриано забили в семи весенних матчах два гола на двоих с игры. Это чудовищно для форвардов уровня российской топ-5. Причем для хороших форвардов, которыми оба, безусловно, являются.
Просто весенние цифры у футболистов, с которыми «Спартак» так легко расстался зимой.
- Джано – гол «Локомотиву»
- Самедов – три голевых паса
- Еременко – три гола, один голевой пас
- Попов – два гола, два голевых паса
Сейчас «Спартак» располагается на пятом месте, отставая от лигочемпионской тройки уже на шесть очков. Отставание от лидера – 12 очков (после отставки Карреры было соответственно – одно и семь). С одной стороны, у красно-белых самый легкий календарь, с другой, если в нем разобраться, есть неплохие шансы рухнуть на дно первой восьмерки.
- «Енисей» – тут все понятно
- «Арсенал» – идет неподалеку, в 2019-м в РПЛ еще не проигрывал
- «Рубин» – идет неподалеку и при своих жутких кадровых проблемах набрал в нынешнем году всего на три очка меньше, чем «Спартак»
- «Урал» – от него вылетели в Кубке, ему проиграли в первом круге
- «Уфа» – она с Вадимом Евсеевым отобрала очки даже у ЦСКА и выглядит теперь куда более дисциплинированной
- «Крылья Советов» – тоже окрепли при Божовиче, а еще там есть бывшие спартаковцы
- «Оренбург» – как он нервировал «Зенит» и что он сотворил на этой неделе с ЦСКА – все видели
В условиях отсутствия четкой стратегии развития клуба, жесточайшего недобора игроков, способных решать высокие задачи, травле капитана, беспорядках и драках на трибуне и полном бездействии владельца, назначение Кононова, который хотел научить команду играть красиво, могло быть хоть на время притушить пожар, который разгорелся вокруг «Спартака» прошлой осенью. На деле вышло еще хуже – обещания тренера не выполняются, команда продолжает деградировать, а все принципиальные матчи полностью завалены.
Катастрофа.