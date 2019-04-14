«Спартак» снова проиграл. Дела в клубе – просто катастрофа

Сентябрьский матч с «Ростовом» закончил жуткий для «Спартака» месяц – в четырех матчах РПЛ команда набрала всего два очка и опозорилась в игре с «Рапидом». «Ростов» подвел черту – невнятная игра «Спартака», гол бывшего спартаковца Зуева, и Валерий Карпин увез из Москвы победу 1:0.

С тех пор много что поменялось кроме позиции в таблице (пятое место) . Отставка Карреры, несколько игр при Рианчо, назначение Кононова, очередная жуть в еврокубках, зимнее исключение сразу нескольких футболистов, а на выходе – все те же проблемы. Сегодня также случилось поражение от «Ростова», которое обеспечили экс-спартаковцы Гацкан (был в системе клуба) и Еременко (сделал голевой пас Шомуродову).

То, что происходит со «Спартаком» – ужас без конца.