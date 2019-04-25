Кононов пришел в «Спартак» из «Арсенала». Кажется, он ошибся

В начале ноября Олега Кононова представили новым главным тренером «Спартака». На тот момент команда шла девятой и имела 19 очков. «Арсенал» отставал всего на две позиции, но здесь это считали успехом.

Кононов сразу взбодрил «Спартак» тремя победами до зимнего перерыва в РПЛ. Параллельно команда вылетела из Лиги Европы, но это никого не волновало. Настроение от смены тренера было хорошим. Тем более что Кононов обещал атакующий футбол.

Весеннее поражение в Кубке России опять никого не смутило. От команды ждали борьбы за попадание в Лигу чемпионов, но по матчам 2019 года у «Спартака» есть только минусовая разница забитых и пропущенных мячей .

Показатели «Арсенала» в новом году – топ. Весной в РПЛ туляки еще не проигрывали.