Кононов пришел в «Спартак» из «Арсенала». Кажется, он ошибся
В начале ноября Олега Кононова представили новым главным тренером «Спартака». На тот момент команда шла девятой и имела 19 очков. «Арсенал» отставал всего на две позиции, но здесь это считали успехом.
Кононов сразу взбодрил «Спартак» тремя победами до зимнего перерыва в РПЛ. Параллельно команда вылетела из Лиги Европы, но это никого не волновало. Настроение от смены тренера было хорошим. Тем более что Кононов обещал атакующий футбол.
Весеннее поражение в Кубке России опять никого не смутило. От команды ждали борьбы за попадание в Лигу чемпионов, но по матчам 2019 года у «Спартака» есть только минусовая разница забитых и пропущенных мячей.
Показатели «Арсенала» в новом году – топ. Весной в РПЛ туляки еще не проигрывали.
Оценивать работу Кононова в «Спартаке» и прогресс «Арсенала» надо именно по весенним матчам. До зимнего перерыва Тула проиграла без Кононова два матча из трех, но зимой все планомерно наладил Игорь Черевченко.
«Арсенал» не выигрывал зимние турниры, а в РПЛ поднялся до борьбы за место еврокубках. «Спартак» взял Кубок «Матч-Премьер», но отпустил лидеров вперед. Теперь Кононов может пустить бывший клуб в Лигу Европы – между ними всего одно очко.