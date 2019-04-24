РПЛ изменилась за три тура: «Зенит» почти чемпион, «Краснодар» мимо ЛЧ
«Зенит» обыграл «Динамо» (2:0). Отрыв от второго места – восемь очков, а до конца чемпионата остается всего пять туров. Упустить такое преимущество за короткий отрезок сложно, но РПЛ уже превратилась в непредсказуемый чемпионат.
Еще три тура назад ситуация в таблице была другой. В чемпионство «Зенита» тогда так сильно не верили, потому что на лидерство претендовали «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».
Наглядно все перемены выглядят вот так. С чемпионством почти все ясно, но есть еще два места в Лиге чемпионов. На них по-прежнему претендуют все преследователи «Зенита», а завтра может добавиться и «Спартак». Для этого ему надо победить в Туле.
14 апреля «Краснодар» взял только одно очко в игре с «Динамо», когда отыгрался только на 87-й минуте. Это был матч 23-го тура, перед которым отрыв «Зенита» от второго места составлял всего четыре очка. С той неудачной встречи началось падение «Краснодара» в зону Лиги Европы.
Всего полторы недели вместили в себя две разные истории от лидирующих клубов. «Зенит» остался первым, но для него все стало только лучше. Команда взяла максимальное количество очков, обыграв «Краснодар», «Анжи» и «Динамо».
Произошли перемены у «Локомотива» и ЦСКА. Семин и Фарфан взбодрили «Локо» на две победы и скачок с четвертого места. ЦСКА все еще остается третьим, но не выиграл у «Оренбурга» (2:3) даже с голом Облякова с центра поля.
Оставшиеся соперники лидеров
«Зенит»: «Крылья Советов», «Ахмат», ЦСКА, «Ростов», «Енисей»
«Локомотив»: «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал», «Уфа»
ЦСКА: «Краснодар», «Динамо», «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов»
«Краснодар»: ЦСКА, «Ростов», «Енисей», «Арсенал», «Рубин»