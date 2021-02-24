Квинси Промес
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Квинси Промес вернулся в «Спартак». Сумма трансфера – 8,5 млн евро
3 часа назад
UPD: «Спартак» подтвердил трансфер.
Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й. Вместе с клубом он побеждал в чемпионате России и брал Суперкубок-2017.
Карьера Промеса после «Спартака»:
Сейчас Промес возвращается в «Спартак». «Аякс» не сообщил о длительности контракта Промеса. Но сказал, что «Спартак» заплатит 8,5 млн евро. При некоторых обстоятельствах бонусы увеличат эту сумму до 11 млн.
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