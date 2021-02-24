Квинси Промес вернулся в «Спартак». Сумма трансфера – 8,5 млн евро

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й. Вместе с клубом он побеждал в чемпионате России и брал Суперкубок-2017.

Карьера Промеса после «Спартака»:

Сейчас Промес возвращается в «Спартак». «Аякс» не сообщил о длительности контракта Промеса. Но сказал, что «Спартак» заплатит 8,5 млн евро. При некоторых обстоятельствах бонусы увеличат эту сумму до 11 млн.