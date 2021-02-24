Откуда у Промеса прозвище Антоха

«Спартак» возвращает Квинси Промеса из «Аякса». Он уже играл за команду до 2018 года, потом ушел в «Севилью». Новости о возвращении Промеса «Спартак» подписывает специальным хэштегом – #АнтохаВернулся. Это не спонтанный прикол, а продуманная история с известным прозвищем Промеса. Антоха – его второе имя в «Спартаке».

Впервые Промес объяснил это в 2014 году, когда разговаривал с ТАСС: «Это часть моего имени – Куинси Антон Промес. Дзюбе очень нравится меня так называть, но это не он придумал. Наш доктор Михаил Вартапетов как-то увидел мой паспорт и сказал, что будет звать меня просто Антоном. А потом все ребята подхватили».

Еще одну версию Промес рассказывал в интервью «Российской газете» в 2015 году: «Когда я впервые приехал на базу «Спартака», меня встретил начальник команды. Он взял мой паспорт, и через несколько секунд обнял меня и сказал: «Добро пожаловать, Антон». Я ответил, что меня зовут Квинси, но он не успокаивался: «Нет, ты Антон!»