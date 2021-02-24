Откуда у Промеса прозвище Антоха
«Спартак» возвращает Квинси Промеса из «Аякса». Он уже играл за команду до 2018 года, потом ушел в «Севилью». Новости о возвращении Промеса «Спартак» подписывает специальным хэштегом – #АнтохаВернулся. Это не спонтанный прикол, а продуманная история с известным прозвищем Промеса. Антоха – его второе имя в «Спартаке».
Впервые Промес объяснил это в 2014 году, когда разговаривал с ТАСС: «Это часть моего имени – Куинси Антон Промес. Дзюбе очень нравится меня так называть, но это не он придумал. Наш доктор Михаил Вартапетов как-то увидел мой паспорт и сказал, что будет звать меня просто Антоном. А потом все ребята подхватили».
Еще одну версию Промес рассказывал в интервью «Российской газете» в 2015 году: «Когда я впервые приехал на базу «Спартака», меня встретил начальник команды. Он взял мой паспорт, и через несколько секунд обнял меня и сказал: «Добро пожаловать, Антон». Я ответил, что меня зовут Квинси, но он не успокаивался: «Нет, ты Антон!»
Промес всегда говорил, что партнеры по «Спартаку» называют его Антохой. Сам он позже окончательно привык к этому прозвищу. Sport24 брал интервью еще до официального ухода Промеса из клуба. Там он рассказывал, что «Спартак» никогда не найдет копию Промеса. Фраза в конце монолога: «Есть только один Антоха».
Другие игроки «Спартака» вспоминали Промеса в интервью через его прозвище. Так говорил Денис Глушаков: «Да Антоха трудяга и работяга. Если бы он вкалывал, то не играл бы на стабильно высоком уровне». «Спартак» посвящал болельщикам целый сезон. Там отдельно упоминалось, что это они придумали для Промеса его русское прозвище.
В 2018 году «Спартак» продал Промеса в «Севилью» за 21 миллион евро. В конце объявления о трансфере клуб написал: «Спасибо, Антоха!»
«Спартак» не забывал прозвище Промеса даже в момент, когда тот уже играл за другие клубы. Вот комментарий по игре Промеса в составе «Севильи»:
В 2020-м «Спартак» поздравлял его с днем рождения – через Антоху:
Сам Промес через рассказы о прозвище доказывал любовь к России. Во время игры за «Спартак» он учил русский язык. Еще пять лет назад рассказывал Дмитрию Егорову, что уже знает некоторые слова: «Право, лево». Когда Промес вернулся в «Спартак», то поприветствовал болельщиков по-русски: «Привет, я еду домой».
В июне 2018 года он публиковал в инстаграме флаг России:
Покажи, что ты еще ого-го!