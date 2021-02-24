Квинси Промес
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«Привет, я еду домой». Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака»
2 часа назад
Квинси Промес возвращается из «Спартак». «Аякс» уже опубликовал детали трансфера: «Спартак» заплатит 8,5 миллиона евро.
24 февраля Промес прилетел в Россию. Твиттер «Спартака» показал видео, где Промес по-русски приветствует фанатов: «Привет, я еду домой».
Промесу 29 лет. Он играл за «Спартак» до 2018 года, когда перешел в «Севилью» за 21 миллион евро. В «Спартаке» Промес выиграл чемпионат России и Суперкубок.
Квинси Промес – воспитанник «Аякса». Он занимался в клубе до 16 лет, потом был в академии «Харлема» и «Твенте».
Voetbal International в этот же день выпустил интервью Промеса. Там он сказал: «Я вырос здесь. Это мой дом. Я всегда буду возвращаться в Амстердам».
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