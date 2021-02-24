«Привет, я еду домой». Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака»

Промесу 29 лет. Он играл за «Спартак» до 2018 года, когда перешел в «Севилью» за 21 миллион евро. В «Спартаке» Промес выиграл чемпионат России и Суперкубок.

Квинси Промес – воспитанник «Аякса». Он занимался в клубе до 16 лет, потом был в академии «Харлема» и «Твенте».

Voetbal International в этот же день выпустил интервью Промеса. Там он сказал: «Я вырос здесь. Это мой дом. Я всегда буду возвращаться в Амстердам».