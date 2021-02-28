Серость Промеса в первом матче после возвращения: один удар, обмен флангами с Мозесом и мало активности
24 февраля Квинси Промес вернулся в «Спартак». 28 февраля он попал в стартовый состав на матч с «Рубином». В последний раз до этого Промес играл за «Спартак» в августе 2018-го (918 дней назад). Сейчас он начал встречу с «Рубином» на правом фланге полузащиты.
Главные моменты с участием Промеса в этом матче:
• 9-я минута. Промес прошел по флангу, но переиграть трех соперников у него не получилось.
• 10-я минута. Промес впервые пробил по воротам. Слабо, с рикошетом от ноги игрока «Рубина». Эту попытку Промеса фанаты «Спартака» оценили бурными аплодисментами.
• 17-я минута. Мяч после рикошета отлетел к воротам «Рубина». Промес соревновался с Дюпиным. Вратарь первым на мяче, выбил его, и Промес сфолил.
• За 45 минут Промес и Мозес дважды менялись флангами. Первую половину игры Промес завершил на левом фланге.
• 32-я минута. Промес с первого матча забрал себе штрафные удары. Но в этот момент не стал подавать и разыграл с партнерами.
• 47-я минута. Промес сместился в центр, сделал пас на Соболева. И тот пробил в защитников.
• 51-я минута. Промес сделал передачу на Соболева из глубины. Он не достал мяч.
• 58-я минута. Промес подавал угловой, на который откликнулся Понсе. Понсе пробил чуть правее ворот.
• На 60-й минуте Квинси Промес попытался пробить через себя, но немного промахнулся по мячу – пас дошел до Жиго, и он пробил головой в руки Дюпину.
• Спустя пять минут Промес откликнулся на передачу Маслова. Защитники «Рубина» загнали его глубоко во фланг, но тот выкрутился: подработал момент для передачи, но заброс в штрафную не получился.
• На 71-й минуте Абильдгор получил вторую желтую и удалился. С того момента «Спартак» и «Рубин» играли в равных составах (Зобнин ушел с поля еще в первом тайме). Реакция Промеса:
• 85-я минута. Промес делал передачу вразрез на Бакаева. Тот пропустил мяч между ног.
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Исход встречи определили Хвича Кварацхелия и Деспотович: 0:2 – первая победа «Рубина» в Москве над «Спартаком» за 11 лет.