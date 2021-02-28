Серость Промеса в первом матче после возвращения: один удар, обмен флангами с Мозесом и мало активности

Главные моменты с участием Промеса в этом матче:

• 9-я минута. Промес прошел по флангу, но переиграть трех соперников у него не получилось.

• 10-я минута. Промес впервые пробил по воротам. Слабо, с рикошетом от ноги игрока «Рубина». Эту попытку Промеса фанаты «Спартака» оценили бурными аплодисментами.

• 17-я минута. Мяч после рикошета отлетел к воротам «Рубина». Промес соревновался с Дюпиным. Вратарь первым на мяче, выбил его, и Промес сфолил.

• За 45 минут Промес и Мозес дважды менялись флангами. Первую половину игры Промес завершил на левом фланге.

• 32-я минута. Промес с первого матча забрал себе штрафные удары. Но в этот момент не стал подавать и разыграл с партнерами.