«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»

В первом тайме «Спартак» забил три безответных гола «Уралу» в 23 туре РПЛ. Один из мячей на счету Промеса, который раскрутил защитника и точно пробил в дальний угол.

На обязательное интервью в перерыве матча «Урал» выделил защитника Игоря Калинина. Именно он был оппонентом Промеса в моменте с голом.

С журналистом «Матч ТВ» Александром Неценко у него состоялся такой диалог:

– Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки?

– Кому выкручивал позвонки? (смех Неценко). Что ты смеешься?

– Да я не смеюсь, просто...

– Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?

– Ничего смешного, просто...

– Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал.

– Ну пытался накрутить.

Во время последней фразы Калинин покинул место для интервью и ушел в раздевалку.