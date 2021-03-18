«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
В первом тайме «Спартак» забил три безответных гола «Уралу» в 23 туре РПЛ. Один из мячей на счету Промеса, который раскрутил защитника и точно пробил в дальний угол.
На обязательное интервью в перерыве матча «Урал» выделил защитника Игоря Калинина. Именно он был оппонентом Промеса в моменте с голом.
С журналистом «Матч ТВ» Александром Неценко у него состоялся такой диалог:
– Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки?
– Кому выкручивал позвонки? (смех Неценко). Что ты смеешься?
– Да я не смеюсь, просто...
– Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?
– Ничего смешного, просто...
– Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал.
– Ну пытался накрутить.
Во время последней фразы Калинин покинул место для интервью и ушел в раздевалку.
«Спартак» отреагировал:
В википедии кто-то тут же вписал ему новое прозвище.
• Калинин – украинец, получивший в 2014 году российский паспорт.
• Был игроком «Краснодара», «Рубина» и «Динамо», сейчас арендован «Уралом» до конца сезона.
• Регулярно играет на позиции левого защитника в «Урале».
• Чем запомнился в сезоне-2020/21: грубым фолом в начале матча против «Сочи», но не была удален, еще – голом в ворота ЦСКА, который принес «Уралу» ничью. «Наверное, один из самых счастливых моментов в моей жизни», – прокомментировал достижение Калинин.
UPD. Неценко и Калинин помирились после матча.
«Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принес ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли», – написал Неценко в твиттере.