Игорь Калинин
РПЛ
Футбол
Спартак
Урал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Игорь Калинин #РПЛ #Футбол #Спартак #Урал

«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»

2 часа назад

Твиттер Александра Неценко

В первом тайме «Спартак» забил три безответных гола «Уралу» в 23 туре РПЛ. Один из мячей на счету Промеса, который раскрутил защитника и точно пробил в дальний угол.

На обязательное интервью в перерыве матча «Урал» выделил защитника Игоря Калинина. Именно он был оппонентом Промеса в моменте с голом.

С журналистом «Матч ТВ» Александром Неценко у него состоялся такой диалог:

– Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки?

– Кому выкручивал позвонки? (смех Неценко). Что ты смеешься?

– Да я не смеюсь, просто...

– Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?

– Ничего смешного, просто...

– Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал.

– Ну пытался накрутить.

Во время последней фразы Калинин покинул место для интервью и ушел в раздевалку.

«Спартак» отреагировал:

В википедии кто-то тут же вписал ему новое прозвище.

Скриншот с википедии

• Калинин – украинец, получивший в 2014 году российский паспорт.

• Был игроком «Краснодара», «Рубина» и «Динамо», сейчас арендован «Уралом» до конца сезона.

• Регулярно играет на позиции левого защитника в «Урале».

• Чем запомнился в сезоне-2020/21: грубым фолом в начале матча против «Сочи», но не была удален, еще – голом в ворота ЦСКА, который принес «Уралу» ничью. «Наверное, один из самых счастливых моментов в моей жизни», – прокомментировал достижение Калинин.

UPD. Неценко и Калинин помирились после матча. 

«Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принес ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли», – написал Неценко в твиттере.

Еще по теме
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Игорь Калинин
#РПЛ
#Футбол
#Спартак
#Урал