Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
ЦСКА принимал «Зенит» в 23-м туре РПЛ и уступил 2:3. Масса событий – забитый и незабитый пенальти, удаление, красивые голы. Но был еще один значимый момент.
При счете 3:1 в пользу «Зенит» Игорь Акинфеев выгребал мяч с линии ворот после удара Дугласа. Или не с линии?
Так по телекартинке:
Так смотрим ближе:
Есть и такой вид:
Но ничего не видно дальше, когда Акинфеев приземлился:
«Зенит» отреагировал:
Судья Кукуляк матч не остановил.
В июне уже были споры на эту тему: «Спартак» в конце игры с «Уфой» бил по воротам Беленова, судья не посчитал, что был гол. Для многих тогда было откровением, но да: системы определения гола в РПЛ нет.
Прошло много времени до матча ЦСКА и «Зенита», но, похоже, и в нем игроки ждали сигнала судьи. А сигнала не было, потому что нет системы.
Система называется Goal line technology (коротко – GLT). Что мы помним про нее:
- В 2010-х она была протестирована и появилась на больших турнирах – ЧМ-2014, ЧМ-2018 и Евро-2016.
- Действие легкое и быстрое: если мяч пересек линию ворот, то на руке судьи вибрируют часы.
- GLT тоже ошибается (взять хотя бы скандал в матче «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед», когда она просто не сработала, потому что из пределов ее видимости исчез мяч). Но это происходит редко.
Из пяти топ-лиг Европы не используется она только в Испании. В Англии (АПЛ + Чемпионшип), Италии, Германии и Франции она есть. Частично применяется в Португалии и Голландии.
Повсеместно она не используется. Например, шотландская премьер-лига отказалась от ее внедрения в 2017. Причина – слишком дорогое удовольствие: «Установка на всех стадионах обойдется в миллионы».
В России ее тоже нет. В 2017-м перед Кубком конфедераций Андрей Бутенко рассказывал: «Система для нашего чемпионата будет стоить минимум $15 млн в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить $5 млн за каждый эпизод».
Виталий Мутко рассчитывал на систему с Кубка конфедераций: «Мы обязательно изучим и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что-то докупим к следующему сезону».
Руководитель по внедрению ВАР в России Леонид Калошин в том же году рассуждал:
«У системы определения взятия ворот только одна функция, а система видеоассистентов многофункциональна. Да, GLT совместима с технологией ВАР.
Но, безусловно, возникает вопрос: если видеоассистент может самостоятельно определить, пересек ли мяч полностью линию ворот, так как обладает четкими ракурсами с качественных ТВ камер, расставленных по периметру поля, есть ли смысл в GLT? Это обсуждаемая тема».
ВАР в России стал использоваться с полуфинала Кубка России в сезоне-2018/19. А в следующем сезоне появился и в РПЛ. Система GLT в России не используется. Судя по всему, ее появление в нашем чемпионате не планируется. В европейских лигах она была установлена еще до ВАР.
В матче ЦСКА – «Зенит» она бы точно ответила на вопрос, был и гол. Как и камера над воротами, которую мог бы применить ВАР. Но такого повтора не оказалось.