Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола

Из пяти топ-лиг Европы не используется она только в Испании. В Англии (АПЛ + Чемпионшип), Италии, Германии и Франции она есть. Частично применяется в Португалии и Голландии.

Повсеместно она не используется. Например, шотландская премьер-лига отказалась от ее внедрения в 2017. Причина – слишком дорогое удовольствие: «Установка на всех стадионах обойдется в миллионы».

В России ее тоже нет. В 2017-м перед Кубком конфедераций Андрей Бутенко рассказывал: «Система для нашего чемпионата будет стоить минимум $15 млн в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить $5 млн за каждый эпизод».

Виталий Мутко рассчитывал на систему с Кубка конфедераций: «Мы обязательно изучим и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что-то докупим к следующему сезону».