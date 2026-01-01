Игорь Калинин

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«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
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«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
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