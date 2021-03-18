«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба

✅✅✅ Три матча подряд в РПЛ «Спартак» при Тедеско выигрывал только раз – в начале сезона. И забил тогда всего пять голов.

⬆️ После 20 туров «Спартак» забил 33 гола – больше было у «Краснодара» и ЦСКА (37 и 35), гораздо больше – у «Зенита» (45). После 23 туров «Спартак» идет по забитым мячам на втором месте (46). Правда, «Зенит» все равно далековат (53).

🏹 До матча с «Уралом» меньше «Спартака» дальними ударами забили всего три команды. Два гола Ларссона – и теперь мячей из-за штрафной у «Спартака» уже четыре. Больше только у четырех клубов РПЛ.

🔝 Среди восьми лучших бомбардиров РПЛ этого сезона есть три спартаковца – Ларссон забил 12 голов, Соболев – 10, Понсе – 9. Больше Ларссона забили только Дзюба и Азмун, у обоих на гол больше. По «гол плюс пас» Ларссон тоже отстает от Дзюбы на одно очко – голевых передач у них одинаковое количество.

⚠️ В сезоне-2019/20 после 23 туров у «Спартака» было на 19 голов меньше. К тому моменту «Спартак» выиграл крупно лишь один матч (3:0 у «Локомотива»).