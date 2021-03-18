«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
«Спартак» крупно выиграл у «Урала» в 23 туре РПЛ – 5:1. Это третья подряд победа «Спартака» в РПЛ.
13 мячей за три игры:
- «Краснодар» – 6:1.
- «Динамо» – 2:1.
- «Урал» – 5:1.
Как они были забиты:
- Три – с пенальти
- Три – из пределов штрафной
- Два – в контратаке
- Два – головой после навеса.
- Один – со штрафного
- Один – ударом из-за пределов штрафной.
- Еще один – с добивания
📚 13 в трех матчах. Когда такое было последний раз? В сезоне-1998 «Спартак» забил шесть голов «Литексу» в квалификации Лиги чемпионов, один – «Балтике» в чемпионате России, еще семь – «Тюмени». Итого 14 – на один больше чем сейчас.
🔙 При Доменико Тедеско близкий к этому показатель по голам был на отрезке «Динамо»–«Ротор»–«Тамбов» – восемь. Пять из них досталось «Тамбову», который был ослаблен отсутствием протестующих из-за невыплаты зарплаты игроков.
✅✅✅ Три матча подряд в РПЛ «Спартак» при Тедеско выигрывал только раз – в начале сезона. И забил тогда всего пять голов.
⬆️ После 20 туров «Спартак» забил 33 гола – больше было у «Краснодара» и ЦСКА (37 и 35), гораздо больше – у «Зенита» (45). После 23 туров «Спартак» идет по забитым мячам на втором месте (46). Правда, «Зенит» все равно далековат (53).
🏹 До матча с «Уралом» меньше «Спартака» дальними ударами забили всего три команды. Два гола Ларссона – и теперь мячей из-за штрафной у «Спартака» уже четыре. Больше только у четырех клубов РПЛ.
🔝 Среди восьми лучших бомбардиров РПЛ этого сезона есть три спартаковца – Ларссон забил 12 голов, Соболев – 10, Понсе – 9. Больше Ларссона забили только Дзюба и Азмун, у обоих на гол больше. По «гол плюс пас» Ларссон тоже отстает от Дзюбы на одно очко – голевых передач у них одинаковое количество.
⚠️ В сезоне-2019/20 после 23 туров у «Спартака» было на 19 голов меньше. К тому моменту «Спартак» выиграл крупно лишь один матч (3:0 у «Локомотива»).
Красивый март для «Спартака» закончился – впереди матчи сборных. За семь туров до конца у «Спартака» четырехочковый отрыв от «Локомотива» и ЦСКА, впереди только «Зенит» в четырех очках. Следующая игра – в апреле в Ростове-на-Дону.