«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»

Без пояснительной бригады тут не обойтись. Выезжаем.

Что канал показал в фильме про Промеса и почему клуб так обиделся

1. В фильме «Матч ТВ» рассказывает о возвращении Промеса в Россию и много говорит про его последние околофутбольные события. Типа нападения на родственника с ножом, избиения жены и т.д.

Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе

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2. Экспертами в фильме выступают главред Ajax Live Сандер Зельденрик (он комментировал темные истории вокруг Промеса), комментатор Александр Неценко (сказал, что Промес провел неплохой сезон в «Аяксе» после возвращения из «Севильи») и Елизавета Кожевникова – фристайлистка, олимпийская чемпионка и спортивный психолог.

Кожевникова анализировала все околофутбольные косяки Промеса. Конкретная фраза, выцепленная в твите «Спартака», звучит так:

«Я предполагаю, что карантин мог дестабилизировать все это состояние. Потому что игр нет, признание, которое питает спортсмена, нет. Эмоции он регулировать не умеет – он не умеет успокаиваться.

На фоне общего состояния: тревоги, раздражения, которое мы все испытывали в марте, апреле и мае, я думаю, там просто сорвало дамбу – и понеслись драматичные моменты».

Сам фильм доступен здесь: