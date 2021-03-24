«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
Сегодня в соцсетях «Спартака» появилось такое видео. В нем Рон Суонсон (которого играет Ник Офферман), один из героев сериала «Парки и зона отдыха», ищет в интернете фильм «Матч ТВ» о Квинси Промесе, видит отрывок из него про «дамбу, которую сорвало», а потом выбрасывает монитор на помойку.
«Спартак» описал видео двумя предложениями: «Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет».
Без пояснительной бригады тут не обойтись. Выезжаем.
Что канал показал в фильме про Промеса и почему клуб так обиделся
1. В фильме «Матч ТВ» рассказывает о возвращении Промеса в Россию и много говорит про его последние околофутбольные события. Типа нападения на родственника с ножом, избиения жены и т.д.
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы
2. Экспертами в фильме выступают главред Ajax Live Сандер Зельденрик (он комментировал темные истории вокруг Промеса), комментатор Александр Неценко (сказал, что Промес провел неплохой сезон в «Аяксе» после возвращения из «Севильи») и Елизавета Кожевникова – фристайлистка, олимпийская чемпионка и спортивный психолог.
Кожевникова анализировала все околофутбольные косяки Промеса. Конкретная фраза, выцепленная в твите «Спартака», звучит так:
«Я предполагаю, что карантин мог дестабилизировать все это состояние. Потому что игр нет, признание, которое питает спортсмена, нет. Эмоции он регулировать не умеет – он не умеет успокаиваться.
На фоне общего состояния: тревоги, раздражения, которое мы все испытывали в марте, апреле и мае, я думаю, там просто сорвало дамбу – и понеслись драматичные моменты».
Сам фильм доступен здесь:
Соотношение лайков и дизлайков пугает: 1,7 тысячи против 2,5.
В комментариях на ютубе есть такие выступления.
В твиттере тоже много хейта. Отдельно там есть акцент на комментаторе Романе Нагучеве. Что? Причем тут Нагучев? Он пришел в реплаи к журналистке «Чемпионата» Полине Куимовой (она писала, что ее текст о косяках Промеса фанаты «Спартака» считают заказухой).
Комментарии, которые получил Нагучев:
Нагучев потом писал: