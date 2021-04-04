Соболев идет на самый результативный сезон в карьере. И держит «Спартак» в борьбе за чемпионство
«Спартак» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 24 тура РПЛ. Александр Соболев оформил в этой игре победный дубль. Он стал лучшим игроком матча. В послематчевом интервью Соболев рассказал о тактике во время победного гола. Воспользовался заслоном от Умярова, чтобы оторваться от защитника. Оба гола Соболев забил ударами головой.
Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ
Весенняя результативная серия Соболева – семь голов за четыре игры. Всего по сезону он забил 12 голов и сделал две голевые передачи. Уже сейчас он почти дошел до отметки прошлого сезона. Тогда Соболев тоже суммарно забил 12 голов за «Крылья Советов» и «Спартак», но еще имел четыре ассиста. И пробил в два раза меньше пенальти (2).
Как и кому забивал Соболев в сезоне-2020/21:
- «Сочи». Забил головой из штрафной.
- «Локомотив». Забил головой из вратарской.
- «Арсенал». Принял мяч, вошел в штрафную и покатил в дальний угол.
- «Урал». Гол с пенальти и гол ногой после прострела.
- «Краснодар». Первый гол – удар головой. Второй – удар из-за пределов штрафной после контратаки.
- «Динамо». Гол с пенальти.
- «Урал». Два гола с пенальти. Бил в разные углы.
- «Ростов». Два гола головой. Победный – после подачи углового.
Соболев так хорошо проводит весну, что удивил и в сборной. Там он вышел на замену и забил в ворота Мальты. Мы подробно разбирали его результативность в сборной в отдельном материале. Главное: Соболев еще ни разу не выходил в стартовом составе, но в среднем забивает по одному голу раз в 50 минут. В «Спартаке» весенние цифры по голам выглядят еще лучше.
Такая результативность позволяет Соболеву резко ворваться в бомбардирскую гонку. Там его опережают только Дзюба и Азмун – оба имеют по 13 голов за сезон. Соболев сравнялся с Ларссоном (12), опередил Влашича и Деспотовича (оба – по 11). В следующем матче «Спартак» сыграет против «Локомотива», который весной пропустил один гол за пять игр.
«Спартак» выиграл весной четыре из пяти матчей. Отставание от «Зенита» сократилось до одного очка, но ему 5 апреля еще играть с «Химками».