Соболев идет на самый результативный сезон в карьере. И держит «Спартак» в борьбе за чемпионство

«Спартак» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 24 тура РПЛ. Александр Соболев оформил в этой игре победный дубль. Он стал лучшим игроком матча. В послематчевом интервью Соболев рассказал о тактике во время победного гола. Воспользовался заслоном от Умярова, чтобы оторваться от защитника. Оба гола Соболев забил ударами головой.

Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ

Весенняя результативная серия Соболева – семь голов за четыре игры. Всего по сезону он забил 12 голов и сделал две голевые передачи. Уже сейчас он почти дошел до отметки прошлого сезона. Тогда Соболев тоже суммарно забил 12 голов за «Крылья Советов» и «Спартак», но еще имел четыре ассиста. И пробил в два раза меньше пенальти (2).