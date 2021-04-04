Александр Соболев
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#Александр Соболев #РПЛ #Футбол #Спартак #Ростов

Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ

04 апреля, 20:25

Так Александр Соболев забил первый гол в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова». Он сделал дубль:

Статистика в последних четырех матчах:

⚽️⚽️ Против «Краснодара» (6:1).

⚽️ Против «Динамо» (2:1).

⚽️⚽️ Против «Урала» (5:1).

⚽️⚽️ Против «Ростова» (3:2).

В этом сезоне Соболев провел за «Спартак» в РПЛ 16 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Вместе с Джорданом Ларссоном он делит второе место в списке лучших бомбардиров.

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Маслов 27
Махатадзе 32
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 23
Соболев 44
Соболев 58
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Источник:
Гол.ру
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