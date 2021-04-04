Александр Соболев
РПЛ
Футбол
Спартак
Ростов
Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ
04 апреля, 20:25
Так Александр Соболев забил первый гол в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова». Он сделал дубль:
Статистика в последних четырех матчах:
⚽️⚽️ Против «Краснодара» (6:1).
⚽️ Против «Динамо» (2:1).
⚽️⚽️ Против «Урала» (5:1).
⚽️⚽️ Против «Ростова» (3:2).
В этом сезоне Соболев провел за «Спартак» в РПЛ 16 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Вместе с Джорданом Ларссоном он делит второе место в списке лучших бомбардиров.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые