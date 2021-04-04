Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ

Статистика в последних четырех матчах:

⚽️⚽️ Против «Краснодара» (6:1).

⚽️ Против «Динамо» (2:1).

⚽️⚽️ Против «Урала» (5:1).

⚽️⚽️ Против «Ростова» (3:2).

В этом сезоне Соболев провел за «Спартак» в РПЛ 16 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Вместе с Джорданом Ларссоном он делит второе место в списке лучших бомбардиров.