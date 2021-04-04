Маслов спасает ворота «Спартака», но получается автогол. Сработало три раза
Защитник «Спартака» Павел Маслов – главный антигерой последних матчей. Все началось с игры «Спартака» и «Динамо». Там «Динамо» открыло счет именно из-за автогола Маслова. Потом была поездка на молодежное Евро-2021. Итог матча России и Франции – голы с двух пенальти. Оба раза фолил Павел Маслов. Игру с Данией он пропускал из-за дисквалификации.
В «Спартаке» у Маслова сложилась уникальная ситуация. За карьеру в РПЛ он имеет уже три автогола. Обычные голы за «Спартак» он не забивал. Третий автогол случился в игре против «Ростова». Получилась спонтанная атака с прострелом на линию вратарской. Маслов прерывал передачу, но срезал мяч в сетку.
В игре с «Динамо» все было в похожем стиле. Тогда Маслов опять прерывал прострел, но соперника рядом не было. Партнеры не подсказали, а Маслов сыграл слишком самоотверженно.
В прошлом сезоне у Маслова был автогол в матче «Спартака» и «Сочи». Он немного отличается от этих моментов, потому что забит пяткой. Суть одна: Маслов прерывал отскок мяча к сопернику.
Мы рассказывали о карьере Маслова уже в двух материалах. Подробность из одного: Маслов четыре раза за год привозил пенальти. Подробность из другого: Маслов высказывался об автоголах. Говорил, что через такие моменты надо постепенно расти.
В этом сезоне Павел Маслов – основной защитник «Спартака». Он играет в среднем по 86 минут за матч. Выходил уже в 22 играх. В матче с «Рубином» заработал удаление. 14 апреля Маслову исполнится 21 год. К этому возрасту он имеет опыт игры в шести профессиональных сезонах.