Маслов спасает ворота «Спартака», но получается автогол. Сработало три раза

Защитник «Спартака» Павел Маслов – главный антигерой последних матчей. Все началось с игры «Спартака» и «Динамо». Там «Динамо» открыло счет именно из-за автогола Маслова. Потом была поездка на молодежное Евро-2021. Итог матча России и Франции – голы с двух пенальти. Оба раза фолил Павел Маслов. Игру с Данией он пропускал из-за дисквалификации.

В «Спартаке» у Маслова сложилась уникальная ситуация. За карьеру в РПЛ он имеет уже три автогола. Обычные голы за «Спартак» он не забивал. Третий автогол случился в игре против «Ростова». Получилась спонтанная атака с прострелом на линию вратарской. Маслов прерывал передачу, но срезал мяч в сетку.