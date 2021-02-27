Гамбиец из «Ростова» вытащил матч с «Зенитом». Это бомбардир, который участвовал в скандале с переписанным возрастом
«Ростов» и «Зенит» сыграли со счетом 2:2. У каждой из команд были проблемы во втором тайме. Сначала из-за травмы вылетел Михаил Кержаков. Через несколько минут после этого красную карточку получил защитник «Ростова» Максим Осипенко. «Ростов» в этот момент вел со счетом 1:0 после гола Соу. Он же забил второй гол «Ростова» в самом конце матча.
Голы Соу в этом матче – неожиданность. В моменте с его первым голом мяч отскочил в ворота рикошетами от защитника и вратаря. Сам Соу вообще подставил под мяч тело. «Зенит» показал в твиттере лучшее фото по ситуации.
Второй гол «Ростов» забивал уже в меньшинстве. Соу в этом моменте просто стоял и поднимал ногу. Во время удара другого игрока «Ростова» мяч попал в него и отскочил под перекладину.
Главный скандал в карьере Соу: CAF подозревала, что он родился в 1988-м
В 2014 году сборная Гамбии получила двухлетнюю дисквалификацию на все соревнования под эгидой CAF. Африканская ассоциация футбола нашла доказательства в скандале с возрастом игроков молодежной сборной. Максимально разрешенная дата рождения для игроков той молодежки – 1 января 1995 года. Сразу пять игроков были старше.
Одним из них оказался Али Соу. Официально Соу родился 14 июня 1994 года. Это уже было нарушением в том турнире, но CAF отдельно упоминала его и по другому вопросу. Федерация нашла такого же игрока с таким же номером паспорта, который мелькал на поле в 2012 году. И там дата рождения была 14 октября 1988 года.
CAF проводила отдельное расследование, но результаты не опубликовала. На тот момент Соу играл за «Кьево» – там вопросов к его возрасту не было. На официальном сайте «Ростова» указано, что Али Соу родился именно 14 июня 1994 года. Никаких доказательств по его якобы измененному возрасту так и не найдено.
Соу раскрылся в Албании и Болгарии. Даже стал лучшим иностранцем
Али Соу – зимний трансфер «Ростова». Софийский ЦСКА отдал его в аренду до лета за 500 тысяч евро, в сделке есть право выкупа. В чемпионате Болгарии за этот сезон Соу забил восемь голов в 16 матчах. За несколько дней до аренды он даже не думал о переходе. Рассказывал, что счастлив в ЦСКА. Им интересовались клубы из французской Лиги 1.
В прошлом сезоне Соу стал лучшим иностранцем в чемпионате Болгарии. За софийский ЦСКА он забивал даже в еврокубках. В декабре 2020-го ЦСКА обыграл «Рому» (3:1). Соу оформил дубль в том матче. Итальянские клубы тоже интересовались Соу. Особенно активничал «Дженоа», но он отказался от включения в сделку обязательного права выкупа.
21 гол за сезон-2017/18 – рекордный показатель для Соу. Тогда он играл в «Скендербеу» по аренде из «Кьево». За сам «Кьево» он не закрепился и много ездил по арендам в третий итальянский дивизион. Переход в албанский чемпионат взбодрил Соу. Тогда он стал самым ценным игроком «Скендербеу» в чемпионском сезоне.
В Болгарии Соу привык к снегу:
Один из фанатов так поддерживал его в 2018-м: