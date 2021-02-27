Гамбиец из «Ростова» вытащил матч с «Зенитом». Это бомбардир, который участвовал в скандале с переписанным возрастом

Главный скандал в карьере Соу: CAF подозревала, что он родился в 1988-м

В 2014 году сборная Гамбии получила двухлетнюю дисквалификацию на все соревнования под эгидой CAF. Африканская ассоциация футбола нашла доказательства в скандале с возрастом игроков молодежной сборной. Максимально разрешенная дата рождения для игроков той молодежки – 1 января 1995 года. Сразу пять игроков были старше.

Одним из них оказался Али Соу. Официально Соу родился 14 июня 1994 года. Это уже было нарушением в том турнире, но CAF отдельно упоминала его и по другому вопросу. Федерация нашла такого же игрока с таким же номером паспорта, который мелькал на поле в 2012 году. И там дата рождения была 14 октября 1988 года.

CAF проводила отдельное расследование, но результаты не опубликовала. На тот момент Соу играл за «Кьево» – там вопросов к его возрасту не было. На официальном сайте «Ростова» указано, что Али Соу родился именно 14 июня 1994 года. Никаких доказательств по его якобы измененному возрасту так и не найдено.