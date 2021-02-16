«Ростов» арендовал нападающего софийского ЦСКА Соу

«Ростов» объявил о трансфере Али Соу из софийского ЦСКА. Аренда с правом выкупа рассчитана до конца сезона.

Соу 26 лет. Он начинал карьеру в чемпионате Гамбии, потом играл за «Кьево» и неоднократно отправлялся оттуда в аренды. Форвард выступал за «Лечче», «Пескару», «Скандербеу» и еще несколько команд.

С сезона-2018/19 он играл в ЦСКА. Гамбийский игрок провел за клуб 95 игр во всех турнирах, забил 45 голов и отдал десять ассистов, указывает Transfermarkt.

На международном клубном уровне Соу играл в Лиге Европы за ЦСКА и «Скандербеу». Всего он провел 23 игры, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

ЦСКА не раскрывает детали сделки, но инсайдер Сергей Егоров писал об аренде за 500 тысяч евро и 3 миллионах евро выкупа.