Али Соу

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«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
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Футбол
«Ростов» арендовал нападающего софийского ЦСКА Соу
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Гамбиец из «Ростова» вытащил матч с «Зенитом». Это бомбардир, который участвовал в скандале с переписанным возрастом
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#Али Соу
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