Али Соу

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Футбол
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
#РПЛ
Футбол
«Ростов» арендовал нападающего софийского ЦСКА Соу
#Ростов