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#РПЛ #Футбол #Зенит #Али Соу #Ростов

«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль

2 часа назад

Главные события матча 20-го тура РПЛ:

Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ

«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Поярков 73
Кузяев 78
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Соу 44
Соу 89

«Зенит» набрал 42 очка и продолжает лидировать в РПЛ. Преимущество над идущим вторым ЦСКА (у которого игра в запасе) – пять очков.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с октября, когда уступил «Рубину» (1:2). Серия длится восемь матчей.

«Ростов» идет на пятом месте в турнирной таблице. У него 33 очка.

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