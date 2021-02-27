«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль

Главные события матча 20-го тура РПЛ:
• Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
• «Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
«Зенит» набрал 42 очка и продолжает лидировать в РПЛ. Преимущество над идущим вторым ЦСКА (у которого игра в запасе) – пять очков.
«Зенит» не проигрывает в РПЛ с октября, когда уступил «Рубину» (1:2). Серия длится восемь матчей.
«Ростов» идет на пятом месте в турнирной таблице. У него 33 очка.