«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль

«Зенит» набрал 42 очка и продолжает лидировать в РПЛ. Преимущество над идущим вторым ЦСКА (у которого игра в запасе) – пять очков.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с октября, когда уступил «Рубину» (1:2). Серия длится восемь матчей.

«Ростов» идет на пятом месте в турнирной таблице. У него 33 очка.