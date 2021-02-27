«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков неудачно выбил мяч в начале второго тайма. На 52-й минуте вместо него вышел Андрей Лунев.

«Ростов» к тому моменту выигрывал с минимальным счетом.

В этом сезоне Михаил Кержаков был основным вратарем «Зенита». Он пропустил 13 голов за 17 матчей в РПЛ.

Лунев выходил за «Зенит» только в трех декабрьских матчах. В каждом из них «Зенит» побеждал и пропускал по одному голу.

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