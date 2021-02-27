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Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
3 часа назад
Защитник «Ростова» Максим Осипенко удалился на 56-й минуте матча с «Зенитом». К тому моменту «Ростов» выигрывал с минимальным счетом.
Осипенко никогда в карьере не получал красные карточки в матчах чемпионата. За «Ростов» он играет с сезона-2019/20, когда пришел из «Тамбова».
Максиму Осипенко 26 лет. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. «Ростов» покупал Осипенко за 250 тысяч евро.
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