Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ

Защитник «Ростова» Максим Осипенко удалился на 56-й минуте матча с «Зенитом». К тому моменту «Ростов» выигрывал с минимальным счетом.

Осипенко никогда в карьере не получал красные карточки в матчах чемпионата. За «Ростов» он играет с сезона-2019/20, когда пришел из «Тамбова».

Максиму Осипенко 26 лет. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. «Ростов» покупал Осипенко за 250 тысяч евро.

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